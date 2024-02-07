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Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки - РИА Новости, 07.02.2024
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11:04 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/semya-1925875749.html
Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки
Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки - РИА Новости, 07.02.2024
Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки
Охват государственной поддержкой семей с детьми увеличился в десять раз за прошедшие 20 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:04
2024-02-07T11:04
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Охват государственной поддержкой семей с детьми увеличился в десять раз за прошедшие 20 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В РФ уже создана целостная система этой поддержки (семей с детьми). Она развивается и совершенствуется. За последние 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в десять раз", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. Она напомнила, что детский бюджет в прошлом году был выделен в размере 2,88 триллиона рублей, а на этот год объем поддержки в этой сфере составит 2,97 триллиона рублей, что почти на 100 миллиардов больше. "Несмотря на непростую демографическую ситуацию, мы наблюдаем положительную тенденцию. С 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%", - уточнила вице-премьер. При этом она отметила, что тенденция роста коэффициента рождаемости сохранилась и в прошлом году, хотя его итоги и будут подведены позднее.
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россия, татьяна голикова
Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки

Голикова: охват семей мерами господдержки вырос в 10 раз за 20 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГуляющие люди на улице
Гуляющие люди на улице - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Охват государственной поддержкой семей с детьми увеличился в десять раз за прошедшие 20 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"В РФ уже создана целостная система этой поддержки (семей с детьми). Она развивается и совершенствуется. За последние 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в десять раз", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений.
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Она напомнила, что детский бюджет в прошлом году был выделен в размере 2,88 триллиона рублей, а на этот год объем поддержки в этой сфере составит 2,97 триллиона рублей, что почти на 100 миллиардов больше.
"Несмотря на непростую демографическую ситуацию, мы наблюдаем положительную тенденцию. С 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%", - уточнила вице-премьер.
При этом она отметила, что тенденция роста коэффициента рождаемости сохранилась и в прошлом году, хотя его итоги и будут подведены позднее.
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