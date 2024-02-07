https://ria.ru/20240207/semya-1925875749.html

Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки

Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки - РИА Новости, 07.02.2024

Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки

Охват государственной поддержкой семей с детьми увеличился в десять раз за прошедшие 20 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:04

2024-02-07T11:04

2024-02-07T11:04

россия

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/07/1516750714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f87343918e21fd305a87ff771918db0.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Охват государственной поддержкой семей с детьми увеличился в десять раз за прошедшие 20 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В РФ уже создана целостная система этой поддержки (семей с детьми). Она развивается и совершенствуется. За последние 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в десять раз", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. Она напомнила, что детский бюджет в прошлом году был выделен в размере 2,88 триллиона рублей, а на этот год объем поддержки в этой сфере составит 2,97 триллиона рублей, что почти на 100 миллиардов больше. "Несмотря на непростую демографическую ситуацию, мы наблюдаем положительную тенденцию. С 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%", - уточнила вице-премьер. При этом она отметила, что тенденция роста коэффициента рождаемости сохранилась и в прошлом году, хотя его итоги и будут подведены позднее.

https://ria.ru/20240201/matkapital-1924723236.html

https://ria.ru/20240110/putin-1920482349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна голикова