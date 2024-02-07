https://ria.ru/20240207/sdelki-1925935262.html

Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний

Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний - РИА Новости, 07.02.2024

Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний

Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний, следует из соответствующего распоряжения на сайте... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:32

2024-02-07T14:32

2024-02-07T14:32

экономика

россия

владимир путин

сбербанк россии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний, следует из соответствующего распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Сбербанк России" сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью "Нефтегазопромысловые технологии", "Предприятие интенсивных технологий "СИБИНТЭК", "Сладковско-Заречное", "УнтыгейНефть" и "ЮрекНефть", - сказано в документе. В 2022 году Путин издал указ, согласно которому запрещаются любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в недропользователях и предприятиях, признаваемых стратегическими, а также по отдельному списку с долями в некоторых банках и компаниях сферы топливно-энергетического комплекса. Действие указа было продлено на 2023 год.

https://ria.ru/20240201/banki-1924721005.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, сбербанк россии