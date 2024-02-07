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Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний - РИА Новости, 07.02.2024
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14:32 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/sdelki-1925935262.html
Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний
Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний - РИА Новости, 07.02.2024
Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний
Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний, следует из соответствующего распоряжения на сайте... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:32
2024-02-07T14:32
экономика
россия
владимир путин
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний, следует из соответствующего распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Сбербанк России" сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью "Нефтегазопромысловые технологии", "Предприятие интенсивных технологий "СИБИНТЭК", "Сладковско-Заречное", "УнтыгейНефть" и "ЮрекНефть", - сказано в документе. В 2022 году Путин издал указ, согласно которому запрещаются любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в недропользователях и предприятиях, признаваемых стратегическими, а также по отдельному списку с долями в некоторых банках и компаниях сферы топливно-энергетического комплекса. Действие указа было продлено на 2023 год.
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экономика, россия, владимир путин, сбербанк россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России
Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний

Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями некоторых нефтяных компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний, следует из соответствующего распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Сбербанк России" сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью "Нефтегазопромысловые технологии", "Предприятие интенсивных технологий "СИБИНТЭК", "Сладковско-Заречное", "УнтыгейНефть" и "ЮрекНефть", - сказано в документе.
В 2022 году Путин издал указ, согласно которому запрещаются любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в недропользователях и предприятиях, признаваемых стратегическими, а также по отдельному списку с долями в некоторых банках и компаниях сферы топливно-энергетического комплекса. Действие указа было продлено на 2023 год.
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