Рейтинг@Mail.ru
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/sayt-1925932303.html
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт - РИА Новости, 07.02.2024
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт
Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:23
2024-02-07T14:23
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать. "Сайт минобразования (МОН) не работает по причине российской кибератаки. Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*Ранее 30 января произошел сбой в работе украинского министерства сельского хозяйства, ресурс был недоступен из-за кибератаки, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240206/tonnel-1925757677.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт

Минобр Украины заявил, что его сайт не работает из-за российской кибератаки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать.
"Сайт минобразования (МОН) не работает по причине российской кибератаки. Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*
Ранее 30 января произошел сбой в работе украинского министерства сельского хозяйства, ресурс был недоступен из-за кибератаки, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
6 февраля, 17:23
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала