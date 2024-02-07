https://ria.ru/20240207/sayt-1925932303.html

Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт

Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт - РИА Новости, 07.02.2024

Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт

Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:23

2024-02-07T14:23

2024-02-07T14:23

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украина

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать. "Сайт минобразования (МОН) не работает по причине российской кибератаки. Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*Ранее 30 января произошел сбой в работе украинского министерства сельского хозяйства, ресурс был недоступен из-за кибератаки, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240206/tonnel-1925757677.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия