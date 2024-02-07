https://ria.ru/20240207/sayt-1925932303.html
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт - РИА Новости, 07.02.2024
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт
Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:23
2024-02-07T14:23
2024-02-07T14:23
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать. "Сайт минобразования (МОН) не работает по причине российской кибератаки. Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*Ранее 30 января произошел сбой в работе украинского министерства сельского хозяйства, ресурс был недоступен из-за кибератаки, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240206/tonnel-1925757677.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Минобр Украины обвинил Россию в кибератаке на его сайт
Минобр Украины заявил, что его сайт не работает из-за российской кибератаки
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины сообщило, что в результате кибератаки его сайт перестал работать.
"Сайт минобразования (МОН) не работает по причине российской кибератаки. Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*
Ранее 30 января произошел сбой в работе украинского министерства сельского хозяйства, ресурс был недоступен из-за кибератаки, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов