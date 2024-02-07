https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html

На Украине пожаловались на "слабые" антироссийские санкции ЕС

На Украине пожаловались на "слабые" антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 07.02.2024

На Украине пожаловались на "слабые" антироссийские санкции ЕС

Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская жалуется на "слабые" санкции ЕС против России и не... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:15

2024-02-07T07:15

2024-02-07T07:15

россия

украина

москва

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская жалуется на "слабые" санкции ЕС против России и не верит, что Евросоюз способен их ужесточить в дальнейшем. "Слаб ли этот (13-й) пакет?.. Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми", - приводит издание EUobserver слова Загребельской. На вопрос о перспективах ужесточения Евросоюзом санкций в дальнейшем она ответила, что "не верит в волшебство". В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925626502.html

россия

украина

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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз