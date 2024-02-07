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В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка - РИА Новости, 07.02.2024
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18:29 07.02.2024 (обновлено: 18:31 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/samara-1926005206.html
В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка
В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка - РИА Новости, 07.02.2024
В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка
Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика в Волжском районе Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:29
2024-02-07T18:31
происшествия
самара
россия
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САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика в Волжском районе Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. В среду ряд Telegram-каналов опубликовали данные о нападении собак на мальчика на улице Победы в селе Черноречье. В результате ребенок попал в больницу из-за укусов на ногах. В публикациях указано, что на мальчика напали немецкая овчарка и собака породы кане-корсо. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у обеих собак есть хозяева. "По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении ведомства. Собственную проверку по факту происшествия также проводит региональная прокуратура.
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происшествия, самара, россия
Происшествия, Самара, Россия
В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка

СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка в Самарской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика в Волжском районе Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.
В среду ряд Telegram-каналов опубликовали данные о нападении собак на мальчика на улице Победы в селе Черноречье. В результате ребенок попал в больницу из-за укусов на ногах. В публикациях указано, что на мальчика напали немецкая овчарка и собака породы кане-корсо. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у обеих собак есть хозяева.
"По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Собственную проверку по факту происшествия также проводит региональная прокуратура.
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