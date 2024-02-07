https://ria.ru/20240207/samara-1926005206.html

В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка

В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка - РИА Новости, 07.02.2024

В Самарской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка

Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика в Волжском районе Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:29

2024-02-07T18:29

2024-02-07T18:31

происшествия

самара

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика в Волжском районе Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. В среду ряд Telegram-каналов опубликовали данные о нападении собак на мальчика на улице Победы в селе Черноречье. В результате ребенок попал в больницу из-за укусов на ногах. В публикациях указано, что на мальчика напали немецкая овчарка и собака породы кане-корсо. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у обеих собак есть хозяева. "По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении ведомства. Собственную проверку по факту происшествия также проводит региональная прокуратура.

https://ria.ru/20240206/sobaki-1925761254.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, россия