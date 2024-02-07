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В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд - РИА Новости, 07.02.2024
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17:22 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rossiyane-1925983030.html
В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд
В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд - РИА Новости, 07.02.2024
В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд
Небольшая группа россиян осталась в Газе, ждет своей очереди на выезд, заявил глава миссии РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:22
2024-02-07T17:22
россия
гоча буачидзе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Небольшая группа россиян осталась в Газе, ждет своей очереди на выезд, заявил глава миссии РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Осталась маленькая группа наших граждан, которые ждут своей очереди на выезд. Мы вывезли порядка 1200 наших граждан и (их) близких родственников&quot;, - сказал он.МЧС России 18 декабря 2023 года сообщило РИА Новости о сворачивании группировки для эвакуации россиян из Газы. Чуть позже МИД России сообщил, что Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, а дальнейшая работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе.
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россия, гоча буачидзе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Гоча Буачидзе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд

В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Небольшая группа россиян осталась в Газе, ждет своей очереди на выезд, заявил глава миссии РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Осталась маленькая группа наших граждан, которые ждут своей очереди на выезд. Мы вывезли порядка 1200 наших граждан и (их) близких родственников", - сказал он.

МЧС России 18 декабря 2023 года сообщило РИА Новости о сворачивании группировки для эвакуации россиян из Газы. Чуть позже МИД России сообщил, что Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, а дальнейшая работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе.
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РоссияГоча БуачидзеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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