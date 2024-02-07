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Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов
Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.02.2024
Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,2 миллиарда... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:47
2024-02-07T23:47
2024-02-07T23:47
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,2 миллиарда долларов, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению ведомства, правительство Польши обратилось с запросом о возможности закупки аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки, бортовых радаров раннего предупреждения, сенсорных систем и прочего оборудования, а также предоставления услуг материально-технического характера и обучения. "Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации интересов США в сфере внешней политики и нацбезопасности путем укрепления безопасности союзника США по НАТО, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", - заявило Агентство. Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, польша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Польша, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО
Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,2 миллиарда долларов, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно заявлению ведомства, правительство Польши обратилось с запросом о возможности закупки аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки, бортовых радаров раннего предупреждения, сенсорных систем и прочего оборудования, а также предоставления услуг материально-технического характера и обучения.
«
"Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации интересов США в сфере внешней политики и нацбезопасности путем укрепления безопасности союзника США по НАТО
, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", - заявило Агентство.
Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
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