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Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.02.2024

Госдеп одобрил продажу Польше наземных РЛС на 1,2 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,2 миллиарда... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:47

2024-02-07T23:47

2024-02-07T23:47

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,2 миллиарда долларов, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению ведомства, правительство Польши обратилось с запросом о возможности закупки аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки, бортовых радаров раннего предупреждения, сенсорных систем и прочего оборудования, а также предоставления услуг материально-технического характера и обучения. "Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации интересов США в сфере внешней политики и нацбезопасности путем укрепления безопасности союзника США по НАТО, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", - заявило Агентство. Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, польша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато