https://ria.ru/20240207/reyd-1925879628.html

На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов

На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов - РИА Новости, 07.02.2024

На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов

Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:17

2024-02-07T11:17

2024-02-07T11:17

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет, сообщил РИА Новости офицер военного следственного управления СК России по Одинцовскому гарнизону. По словам собеседника, накануне офицеры ВСО СК России по Одинцовскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции провели рейд в коттеджном поселке "Березки" Одинцовского городского округа. "В ходе мероприятия на строительной площадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ в нарушение миграционного законодательства, которые доставлены в отдел по вопросам миграции и привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник. Кроме того, он добавил, что еще пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство РФ, однако не вставших на воинский учет, доставили в военный комиссариат.

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), происшествия