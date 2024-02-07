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На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов - РИА Новости, 07.02.2024
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11:17 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/reyd-1925879628.html
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов - РИА Новости, 07.02.2024
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов
Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:17
2024-02-07T11:17
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет, сообщил РИА Новости офицер военного следственного управления СК России по Одинцовскому гарнизону. По словам собеседника, накануне офицеры ВСО СК России по Одинцовскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции провели рейд в коттеджном поселке "Березки" Одинцовского городского округа. "В ходе мероприятия на строительной площадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ в нарушение миграционного законодательства, которые доставлены в отдел по вопросам миграции и привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник. Кроме того, он добавил, что еще пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство РФ, однако не вставших на воинский учет, доставили в военный комиссариат.
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россия
московская область (подмосковье)
одинцово
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россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов

Силовики на рейде в Одинцово поймали 17 нелегалов и пять уклонистов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет, сообщил РИА Новости офицер военного следственного управления СК России по Одинцовскому гарнизону.
По словам собеседника, накануне офицеры ВСО СК России по Одинцовскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции провели рейд в коттеджном поселке "Березки" Одинцовского городского округа.
"В ходе мероприятия на строительной площадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ в нарушение миграционного законодательства, которые доставлены в отдел по вопросам миграции и привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник.
Кроме того, он добавил, что еще пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство РФ, однако не вставших на воинский учет, доставили в военный комиссариат.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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