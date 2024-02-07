https://ria.ru/20240207/reyd-1925879628.html
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов - РИА Новости, 07.02.2024
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов
Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:17
2024-02-07T11:17
2024-02-07T11:17
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московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет, сообщил РИА Новости офицер военного следственного управления СК России по Одинцовскому гарнизону. По словам собеседника, накануне офицеры ВСО СК России по Одинцовскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции провели рейд в коттеджном поселке "Березки" Одинцовского городского округа. "В ходе мероприятия на строительной площадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ в нарушение миграционного законодательства, которые доставлены в отдел по вопросам миграции и привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник. Кроме того, он добавил, что еще пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство РФ, однако не вставших на воинский учет, доставили в военный комиссариат.
https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На рейде в Подмосковье поймали 17 нелегалов и пять уклонистов
Силовики на рейде в Одинцово поймали 17 нелегалов и пять уклонистов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Силовики провели рейд в подмосковном Одинцово и выявили 17 мигрантов, работающих в РФ в нарушение законодательства, а также пятерых граждан, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет, сообщил РИА Новости офицер военного следственного управления СК России по Одинцовскому гарнизону.
По словам собеседника, накануне офицеры ВСО СК России по Одинцовскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции провели рейд в коттеджном поселке "Березки" Одинцовского городского округа
.
"В ходе мероприятия на строительной площадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ в нарушение миграционного законодательства, которые доставлены в отдел по вопросам миграции и привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник.
Кроме того, он добавил, что еще пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство РФ, однако не вставших на воинский учет, доставили в военный комиссариат.
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