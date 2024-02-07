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РЭЦ назвал регионы, активнее всего использующие платформу "Мой экспорт" - РИА Новости, 07.02.2024
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18:32 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rets-1926006094.html
РЭЦ назвал регионы, активнее всего использующие платформу "Мой экспорт"
РЭЦ назвал регионы, активнее всего использующие платформу "Мой экспорт" - РИА Новости, 07.02.2024
РЭЦ назвал регионы, активнее всего использующие платформу "Мой экспорт"
Малые и средние компании из Московской, Архангельской, Самарской и Орловской областей активнее всего пользуются услугами цифровой платформы "Мой экспорт", такие РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:32
2024-02-07T18:32
экономика
технологии
архангельское
орловская область
саранск
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Малые и средние компании из Московской, Архангельской, Самарской и Орловской областей активнее всего пользуются услугами цифровой платформы "Мой экспорт", такие итоги подвели в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). "Так, Центр поддержки экспорта Московской области привлек наибольшее количество компаний сегмента МСП на платформу. Компании Архангельской и Самарской областей активнее бизнеса других регионов пользовались услугами платформы. А в номинации "Акула цифровизации" одержал победу ЦПЭ Орловской области - большая часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении. "Одна из приоритетных задач платформы "Мой экспорт" - экономия времени компаний в вопросе получения господдержки экспорта. Мы наблюдаем рост пользователей платформы среди предпринимателей из разных регионов России и благодарим центры поддержки экспорта за содействие в популяризации и продвижении информации о цифровой платформе", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева. Платформа "Мой экспорт" была запущена в 2020 году. Она обеспечивает онлайн доступ к государственным и иным услугам по поддержке экспорта. Популяризация возможностей и преимуществ платформы остается одной из приоритетных задач РЭЦ и центров поддержки экспорта в 2024 году. Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.
https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html
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архангельское
орловская область
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экономика, технологии, архангельское, орловская область, саранск
Экономика, Технологии, Архангельское, Орловская область, Саранск
РЭЦ назвал регионы, активнее всего использующие платформу "Мой экспорт"

РЭЦ рассказал об активнее всего использующих платформу "Мой экспорт" регионах

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Малые и средние компании из Московской, Архангельской, Самарской и Орловской областей активнее всего пользуются услугами цифровой платформы "Мой экспорт", такие итоги подвели в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"Так, Центр поддержки экспорта Московской области привлек наибольшее количество компаний сегмента МСП на платформу. Компании Архангельской и Самарской областей активнее бизнеса других регионов пользовались услугами платформы. А в номинации "Акула цифровизации" одержал победу ЦПЭ Орловской области - большая часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
6 февраля, 14:31
«
"Одна из приоритетных задач платформы "Мой экспорт" - экономия времени компаний в вопросе получения господдержки экспорта. Мы наблюдаем рост пользователей платформы среди предпринимателей из разных регионов России и благодарим центры поддержки экспорта за содействие в популяризации и продвижении информации о цифровой платформе", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.
Платформа "Мой экспорт" была запущена в 2020 году. Она обеспечивает онлайн доступ к государственным и иным услугам по поддержке экспорта. Популяризация возможностей и преимуществ платформы остается одной из приоритетных задач РЭЦ и центров поддержки экспорта в 2024 году.
Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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ЭкономикаТехнологииАрхангельскоеОрловская областьСаранск
 
 
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