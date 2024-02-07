https://ria.ru/20240207/rets-1925962874.html

РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки

РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки - РИА Новости, 07.02.2024

РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) видит рост интереса российских предпринимателей к выходу на рынки стран арабо-мусульманского мира и готов поддержать их на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:09

2024-02-07T16:09

2024-02-07T16:09

экономика

россия

саудовская аравия

иран

ближний восток

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) видит рост интереса российских предпринимателей к выходу на рынки стран арабо-мусульманского мира и готов поддержать их на каждом этапе экспорта, говорится в сообщении.Возможности российского бизнеса обсудили 6 февраля на XIV Международном Конгрессе "Халяль" в рамках одной из крупнейших в Европе международной выставки "Продэкспо-2024"."Последние несколько лет мы видим, как внутри России растет производство продукции халяль, что, в свою очередь, стимулирует спрос на российскую продукцию за рубежом. Одновременно растет и интерес отечественного бизнеса к таким странам, как Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко. Мы оказываем полноценную поддержку компаниям, которые выходят на рынки стран Ближнего Востока и Африки, большое внимание уделяем бизнес-мэтчингу", - подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори, добавив, что бизнесу доступен широкий набор мер поддержки - от компенсации затрат на сертификацию и транспортировку продукции до страхования и кредитования от ЭКСАР и Росэксимбанка.Джаббори напомнил, что в 2023 году РЭЦ организовал большую бизнес-миссию в Иран, в ходе которой российские компании провели более 500 деловых встреч с потенциалом в 25 миллионов долларов. Традиционно РЭЦ организует национальную экспозицию Made in Russia на крупнейшей ближневосточной выставке GulFood. Подробнее об участии в выставках и бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".Кроме того, российские производители продуктов питания могут найти партнеров, разместив свою продукцию в постоянно действующих шоу-румах Good Food Russia в Египте (Каир), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Дубай). Подать заявку на размещение в шоу-румах можно на платформе "Мой экспорт".РЭЦ также регулярно проводит бесплатные онлайн-консультации о работе со странами арабо-мусульманского мира. Следить за графиком консультаций можно на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия".Представитель РЭЦ также поблагодарил организаторов и отметил важность мероприятия, так как оно дает возможность российским экспортерам познакомиться с новыми рынками и направлениями.

https://ria.ru/20240207/rets-1925863089.html

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925866333.html

россия

саудовская аравия

иран

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, саудовская аравия, иран, ближний восток, российский экспортный центр (рэц)