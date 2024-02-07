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РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки - РИА Новости, 07.02.2024
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16:09 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rets-1925962874.html
РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки
РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки - РИА Новости, 07.02.2024
РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) видит рост интереса российских предпринимателей к выходу на рынки стран арабо-мусульманского мира и готов поддержать их на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:09
2024-02-07T16:09
экономика
россия
саудовская аравия
иран
ближний восток
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) видит рост интереса российских предпринимателей к выходу на рынки стран арабо-мусульманского мира и готов поддержать их на каждом этапе экспорта, говорится в сообщении.Возможности российского бизнеса обсудили 6 февраля на XIV Международном Конгрессе "Халяль" в рамках одной из крупнейших в Европе международной выставки "Продэкспо-2024"."Последние несколько лет мы видим, как внутри России растет производство продукции халяль, что, в свою очередь, стимулирует спрос на российскую продукцию за рубежом. Одновременно растет и интерес отечественного бизнеса к таким странам, как Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко. Мы оказываем полноценную поддержку компаниям, которые выходят на рынки стран Ближнего Востока и Африки, большое внимание уделяем бизнес-мэтчингу", - подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори, добавив, что бизнесу доступен широкий набор мер поддержки - от компенсации затрат на сертификацию и транспортировку продукции до страхования и кредитования от ЭКСАР и Росэксимбанка.Джаббори напомнил, что в 2023 году РЭЦ организовал большую бизнес-миссию в Иран, в ходе которой российские компании провели более 500 деловых встреч с потенциалом в 25 миллионов долларов. Традиционно РЭЦ организует национальную экспозицию Made in Russia на крупнейшей ближневосточной выставке GulFood. Подробнее об участии в выставках и бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".Кроме того, российские производители продуктов питания могут найти партнеров, разместив свою продукцию в постоянно действующих шоу-румах Good Food Russia в Египте (Каир), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Дубай). Подать заявку на размещение в шоу-румах можно на платформе "Мой экспорт".РЭЦ также регулярно проводит бесплатные онлайн-консультации о работе со странами арабо-мусульманского мира. Следить за графиком консультаций можно на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия".Представитель РЭЦ также поблагодарил организаторов и отметил важность мероприятия, так как оно дает возможность российским экспортерам познакомиться с новыми рынками и направлениями.
https://ria.ru/20240207/rets-1925863089.html
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экономика, россия, саудовская аравия, иран, ближний восток, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ближний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ поддержит экспортеров в страны Ближнего Востока и Северной Африки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) видит рост интереса российских предпринимателей к выходу на рынки стран арабо-мусульманского мира и готов поддержать их на каждом этапе экспорта, говорится в сообщении.
Возможности российского бизнеса обсудили 6 февраля на XIV Международном Конгрессе "Халяль" в рамках одной из крупнейших в Европе международной выставки "Продэкспо-2024".
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ
Вчера, 10:22
"Последние несколько лет мы видим, как внутри России растет производство продукции халяль, что, в свою очередь, стимулирует спрос на российскую продукцию за рубежом. Одновременно растет и интерес отечественного бизнеса к таким странам, как Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко. Мы оказываем полноценную поддержку компаниям, которые выходят на рынки стран Ближнего Востока и Африки, большое внимание уделяем бизнес-мэтчингу", - подчеркнул руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори, добавив, что бизнесу доступен широкий набор мер поддержки - от компенсации затрат на сертификацию и транспортировку продукции до страхования и кредитования от ЭКСАР и Росэксимбанка.
Джаббори напомнил, что в 2023 году РЭЦ организовал большую бизнес-миссию в Иран, в ходе которой российские компании провели более 500 деловых встреч с потенциалом в 25 миллионов долларов. Традиционно РЭЦ организует национальную экспозицию Made in Russia на крупнейшей ближневосточной выставке GulFood. Подробнее об участии в выставках и бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса
6 февраля, 19:37
Кроме того, российские производители продуктов питания могут найти партнеров, разместив свою продукцию в постоянно действующих шоу-румах Good Food Russia в Египте (Каир), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Дубай). Подать заявку на размещение в шоу-румах можно на платформе "Мой экспорт".
РЭЦ также регулярно проводит бесплатные онлайн-консультации о работе со странами арабо-мусульманского мира. Следить за графиком консультаций можно на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия".
Представитель РЭЦ также поблагодарил организаторов и отметил важность мероприятия, так как оно дает возможность российским экспортерам познакомиться с новыми рынками и направлениями.
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияИранБлижний ВостокРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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