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РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ - РИА Новости, 07.02.2024
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10:22 07.02.2024 (обновлено: 12:23 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/rets-1925863089.html
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ - РИА Новости, 07.02.2024
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:22
2024-02-07T12:23
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и поставщиков пищевой, медицинской и промышленной продукции, а также БАДов и косметики, сообщает центр."Консультация бесплатная, пройдет в онлайн-формате 28 февраля в 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.На консультации потенциальные и действующие экспортеры разберутся в нюансах получения сертификатов на экспорт и защиты бренда в ОАЭ: стандартизация и техническое регулирование в ОАЭ, порядок сертификации пищевой, промышленной и косметической продукции в ОАЭ, особенности получения сертификата Халяль для ОАЭ, способы и особенности защиты бренда в ОАЭ, а также какая поддержка доступна бизнесу.Регистрация на консультацию уже идет на сайте РЭЦ.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и поставщиков пищевой, медицинской и промышленной продукции, а также БАДов и косметики, сообщает центр.
"Консультация бесплатная, пройдет в онлайн-формате 28 февраля в 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Вчера, 14:31
На консультации потенциальные и действующие экспортеры разберутся в нюансах получения сертификатов на экспорт и защиты бренда в ОАЭ: стандартизация и техническое регулирование в ОАЭ, порядок сертификации пищевой, промышленной и косметической продукции в ОАЭ, особенности получения сертификата Халяль для ОАЭ, способы и особенности защиты бренда в ОАЭ, а также какая поддержка доступна бизнесу.
Регистрация на консультацию уже идет на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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