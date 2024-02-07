https://ria.ru/20240207/rets-1925863089.html

РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ

РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ - РИА Новости, 07.02.2024

РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:22

2024-02-07T10:22

2024-02-07T12:23

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и поставщиков пищевой, медицинской и промышленной продукции, а также БАДов и косметики, сообщает центр."Консультация бесплатная, пройдет в онлайн-формате 28 февраля в 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.На консультации потенциальные и действующие экспортеры разберутся в нюансах получения сертификатов на экспорт и защиты бренда в ОАЭ: стандартизация и техническое регулирование в ОАЭ, порядок сертификации пищевой, промышленной и косметической продукции в ОАЭ, особенности получения сертификата Халяль для ОАЭ, способы и особенности защиты бренда в ОАЭ, а также какая поддержка доступна бизнесу.Регистрация на консультацию уже идет на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)