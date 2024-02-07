https://ria.ru/20240207/rets-1925863089.html
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ - РИА Новости, 07.02.2024
РЭЦ расскажет о сертификации пищевой продукции и БАДов для экспорта в ОАЭ
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:22
2024-02-07T10:22
2024-02-07T12:23
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и поставщиков пищевой, медицинской и промышленной продукции, а также БАДов и косметики, сообщает центр."Консультация бесплатная, пройдет в онлайн-формате 28 февраля в 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.На консультации потенциальные и действующие экспортеры разберутся в нюансах получения сертификатов на экспорт и защиты бренда в ОАЭ: стандартизация и техническое регулирование в ОАЭ, порядок сертификации пищевой, промышленной и косметической продукции в ОАЭ, особенности получения сертификата Халяль для ОАЭ, способы и особенности защиты бренда в ОАЭ, а также какая поддержка доступна бизнесу.Регистрация на консультацию уже идет на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет консультацию о сертификации продукции на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты для производителей и поставщиков пищевой, медицинской и промышленной продукции, а также БАДов и косметики, сообщает центр.
"Консультация бесплатная, пройдет в онлайн-формате 28 февраля в 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
На консультации потенциальные и действующие экспортеры разберутся в нюансах получения сертификатов на экспорт и защиты бренда в ОАЭ
: стандартизация и техническое регулирование в ОАЭ, порядок сертификации пищевой, промышленной и косметической продукции в ОАЭ, особенности получения сертификата Халяль для ОАЭ, способы и особенности защиты бренда в ОАЭ, а также какая поддержка доступна бизнесу.
Регистрация на консультацию уже идет на сайте РЭЦ.