https://ria.ru/20240207/razminirovanie-1925873995.html

ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10

ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10 - РИА Новости, 07.02.2024

ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10

Европейский союз предоставил Киеву систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Украину, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:00

2024-02-07T11:00

2024-02-07T11:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз предоставил Киеву систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Украину, сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза. Боррель приехал в Киев после визита в Польшу. "В рамках последнего визита в Украину Жозепа Борреля Государственная специальная транспортная служба Украины получила систему разминирования DOK-ING MV-10", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. По данным службы, поставка системы разминирования проходит в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного в 2023 году. Поддержка включает и специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать с системой MV-10, добавила внешнеполитическая служба Евросоюза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр