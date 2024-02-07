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ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10 - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/razminirovanie-1925873995.html
ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10
ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10 - РИА Новости, 07.02.2024
ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10
Европейский союз предоставил Киеву систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Украину, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:00
2024-02-07T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз предоставил Киеву систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Украину, сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза. Боррель приехал в Киев после визита в Польшу. "В рамках последнего визита в Украину Жозепа Борреля Государственная специальная транспортная служба Украины получила систему разминирования DOK-ING MV-10", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. По данным службы, поставка системы разминирования проходит в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного в 2023 году. Поддержка включает и специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать с системой MV-10, добавила внешнеполитическая служба Евросоюза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЕС предоставил Украине системы для разминирования MV-10

ЕС при прошлом визите Борреля предоставил ВСУ системы для разминирования MV-10

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВывеска с предупреждением о минах на передовой
Вывеска с предупреждением о минах на передовой - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Вывеска с предупреждением о минах на передовой. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз предоставил Киеву систему разминирования DOK-ING MV-10 в рамках последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Украину, сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза.
Боррель приехал в Киев после визита в Польшу.
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"В рамках последнего визита в Украину Жозепа Борреля Государственная специальная транспортная служба Украины получила систему разминирования DOK-ING MV-10", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.
По данным службы, поставка системы разминирования проходит в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного в 2023 году. Поддержка включает и специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать с системой MV-10, добавила внешнеполитическая служба Евросоюза.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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