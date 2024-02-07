https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925974742.html

Швейцария проводит расследование о продаже Украине БПЛА местной компанией

Швейцария проводит расследование о продаже Украине БПЛА местной компанией - РИА Новости, 07.02.2024

Швейцария проводит расследование о продаже Украине БПЛА местной компанией

Швейцария выясняет, продавала ли местная компания Destinus беспилотники Украине в нарушение эмбарго на продажу оружия воюющим странам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:48

2024-02-07T16:48

2024-02-07T17:05

швейцария

украина

в мире

россия

дмитрий песков

михаил кокорич

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 7 фев – РИА Новости. Швейцария выясняет, продавала ли местная компания Destinus беспилотники Украине в нарушение эмбарго на продажу оружия воюющим странам, заявила РИА Новости официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Франсуаза Шанц.В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников."SECO не может занять позицию в данный момент. В настоящее время выясняется, было ли нарушено швейцарское законодательство", - ответила она на просьбу прокомментировать эти заявления.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.Швейцария не является членом ЕС и НАТО. При этом в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240207/konferentsiya-1925944529.html

https://ria.ru/20240207/frg-1925969591.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, украина, в мире, россия, дмитрий песков, михаил кокорич, сергей лавров, нато, оон, евросоюз