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Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем - РИА Новости, 07.02.2024
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13:23 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/raschety-1925915625.html
Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем
Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем
Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы, заявил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:23
2024-02-07T13:23
китай
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, проблемой российских компаний в расчетах с Китаем занимается правительство, так как это его прерогатива. "Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли Кремль о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем и как планирует решать проблему. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Как в свою очередь заявил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, решение китайского Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с российскими клиентами не окажет значительного влияния на торговлю, так как в России работают гораздо более солидные китайские банки.
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китай, россия, дмитрий песков, экономика
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем

Песков: Кремль будет решать проблемы расчетов российских компаний с Китаем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, проблемой российских компаний в расчетах с Китаем занимается правительство, так как это его прерогатива.
"Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли Кремль о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем и как планирует решать проблему.
Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Как в свою очередь заявил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, решение китайского Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с российскими клиентами не окажет значительного влияния на торговлю, так как в России работают гораздо более солидные китайские банки.
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