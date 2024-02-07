https://ria.ru/20240207/raschety-1925915625.html

Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем

Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем - РИА Новости, 07.02.2024

Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем

Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы, заявил... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:23

2024-02-07T13:23

2024-02-07T13:23

китай

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, проблемой российских компаний в расчетах с Китаем занимается правительство, так как это его прерогатива. "Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли Кремль о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем и как планирует решать проблему. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Как в свою очередь заявил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, решение китайского Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с российскими клиентами не окажет значительного влияния на торговлю, так как в России работают гораздо более солидные китайские банки.

https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, дмитрий песков, экономика