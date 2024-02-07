https://ria.ru/20240207/pvo-1925915272.html

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 07.02.2024

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Российские средства ПВО сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:22

2024-02-07T13:22

2024-02-07T13:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

миг-29

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29, сообщило министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924220573.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр