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Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 07.02.2024
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Российские средства ПВО сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:22
2024-02-07T13:22
2024-02-07T13:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили над ДНР украинский истребитель МиГ-29, сообщило министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924220573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Минобороны: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР