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Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 07.02.2024
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23:56 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/putin-1926047271.html
Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке, заявил Путин
Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 07.02.2024
Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке, заявил Путин
Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках, результаты этой работы есть, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:56
2024-02-07T23:56
россия
ближний восток
москва
владимир путин
берл лазар
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хамас
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках, результаты этой работы есть, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. На встрече обсуждалось содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке. "Вы знаете, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть", - сказал Путин.
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ближний восток
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россия, ближний восток, москва, владимир путин, берл лазар, александр бородай, хамас
Россия, Ближний Восток, Москва, Владимир Путин, Берл Лазар, Александр Бородай, ХАМАС
Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке, заявил Путин

Путин: после обострения на Ближнем Востоке РФ делает все для помощи заложникам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках, результаты этой работы есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. На встрече обсуждалось содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке.
«
"Вы знаете, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть", - сказал Путин.
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