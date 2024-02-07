Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Первое за три года интервью президента России американскому журналисту еще не опубликовано, но уже широко обсуждается. Такер Карлсон хочет рассказать Западу, что на самом деле происходит между Москвой и Киевом. К чему это может привести — в материале РИА Новости.
Почему обсуждают
Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось. "По мере того как оно будет подготовлено, оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления", — сказал пресс-секретарь президента.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский радиоведущий Алекс Джонс утверждает, что Карлсон общался с Путиным два часа и материал опубликуют "очень-очень скоро". Он считает, что интервью получится "эпичным и войдет в историю".
Пока Карлсон представил только анонс, который за 13 часов набрал свыше 60 миллионов просмотров. Журналист снялся на фоне Кремля и храма Христа Спасителя. Он подчеркнул, что рядовые американцы не знают реальную ситуацию в России и на Украине.
Предыдущий раз Путин давал интервью представителю западных СМИ в октябре 2021-го. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
Чем прославился
Такер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, транслировавшейся на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.
В 1992-м Карлсон окончил престижный Тринити-колледж, получив диплом историка.
Пытался устроиться в ЦРУ — не взяли. Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review.
Затем сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.
В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.
© AP Photo / APTNПрезидент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года
© AP Photo / APTN
Президент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года
С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.
Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
В 2020-2021 годах он обвинял компанию Dominion Voting Systems в "подкрутке" машин для голосования, чтобы помешать переизбраться Дональду Трампу. Те подали в суд на Fox News, потребовав 1,6 миллиарда долларов компенсации за клевету. Спустя два года конфликт урегулировали: заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.
Насколько он влиятелен
С июня 2023-го он выпускает шоу в соцсети X (ранее Twitter). В первом эпизоде заявил, что в США нашли внеземной звездолет и его пилота, а также обвинил Зеленского в преследовании христиан. Также Карлсон утверждал, что правда о терактах 9/11 до сих пор засекречена. В сентябре — еще одна сенсация: интервью с мужчиной, утверждавшим, что у него был секс с Бараком Обамой до его президентства.
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Барак Обама во время встречи в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама во время встречи в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Выбор соцсети Илона Маска неслучаен. Он поклонник Такера, активно комментирует его публикации. А узнав о поездке в Москву, предупредил журналиста о риске стать следующим Джулианом Ассанжем.
"Если смотреть на информационный пейзаж в Штатах, легко заметить, что либеральные СМИ доминируют, консервативные можно по пальцам одной руки пересчитать. У Карлсона огромная лояльная аудитория, он читаемый, его высказывания вызывают резонанс. И это на фоне набирающей обороты избирательной кампании. В президентской гонке Такер — важнейший медийный ресурс Дональда Трампа", — поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Причем журналист не просто транслирует трамповские, республиканские настроения, но и формирует их, добавляет американист. Неслучайно Трамп говорил, что в случае победы готов принять Карлсона в свою команду.
Кто его ненавидит
В Демократической партии и администрации Джо Байдена не скрывают неприязни к Карлсону. По его словам, Белый дом пытался помешать ему с интервью. Там это опровергли.
Сторонники демократов считают его предателем из-за визита в Россию.
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявил, что постоянно пытается добиться интервью с Путиным, но не получает ответа. При этом на сайте телеканала вышла статья, в которой Карлсона называют "правым экстремистом" и обвиняют в работе на Кремль.
Пока, по оценкам социологов, у Трампа и Байдена примерно равные шансы на победу в президентских выборах. Карлсон, играя на болезненных для демократов темах вроде пробуксовывающей помощи Украине, способен повлиять на расстановку сил, говорит Васильев.
Он уверен: если Трамп станет президентом, а журналист войдет в его команду, политический истеблишмент США уже не сможет игнорировать Кремль.
* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.