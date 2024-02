https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне - РИА Новости, 07.02.2024

Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Первое за три года интервью президента России американскому журналисту еще не опубликовано, но уже широко обсуждается. Такер Карлсон хочет рассказать Западу,... РИА Новости, 07.02.2024

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Первое за три года интервью президента России американскому журналисту еще не опубликовано, но уже широко обсуждается. Такер Карлсон хочет рассказать Западу, что на самом деле происходит между Москвой и Киевом. К чему это может привести — в материале РИА Новости.Почему обсуждаютДмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось. "По мере того как оно будет подготовлено, оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления", — сказал пресс-секретарь президента.Американский радиоведущий Алекс Джонс утверждает, что Карлсон общался с Путиным два часа и материал опубликуют "очень-очень скоро". Он считает, что интервью получится "эпичным и войдет в историю".Пока Карлсон представил только анонс, который за 13 часов набрал свыше 60 миллионов просмотров. Журналист снялся на фоне Кремля и храма Христа Спасителя. Он подчеркнул, что рядовые американцы не знают реальную ситуацию в России и на Украине.Предыдущий раз Путин давал интервью представителю западных СМИ в октябре 2021-го. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.Чем прославилсяТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, транслировавшейся на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон окончил престижный Тринити-колледж, получив диплом историка.Пытался устроиться в ЦРУ — не взяли. Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review.Затем сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества.В 2020-2021 годах он обвинял компанию Dominion Voting Systems в "подкрутке" машин для голосования, чтобы помешать переизбраться Дональду Трампу. Те подали в суд на Fox News, потребовав 1,6 миллиарда долларов компенсации за клевету. Спустя два года конфликт урегулировали: заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.Насколько он влиятеленС июня 2023-го он выпускает шоу в соцсети X (ранее Twitter). В первом эпизоде заявил, что в США нашли внеземной звездолет и его пилота, а также обвинил Зеленского в преследовании христиан. Также Карлсон утверждал, что правда о терактах 9/11 до сих пор засекречена. В сентябре — еще одна сенсация: интервью с мужчиной, утверждавшим, что у него был секс с Бараком Обамой до его президентства.Выбор соцсети Илона Маска неслучаен. Он поклонник Такера, активно комментирует его публикации. А узнав о поездке в Москву, предупредил журналиста о риске стать следующим Джулианом Ассанжем."Если смотреть на информационный пейзаж в Штатах, легко заметить, что либеральные СМИ доминируют, консервативные можно по пальцам одной руки пересчитать. У Карлсона огромная лояльная аудитория, он читаемый, его высказывания вызывают резонанс. И это на фоне набирающей обороты избирательной кампании. В президентской гонке Такер — важнейший медийный ресурс Дональда Трампа", — поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Причем журналист не просто транслирует трамповские, республиканские настроения, но и формирует их, добавляет американист. Неслучайно Трамп говорил, что в случае победы готов принять Карлсона в свою команду.Кто его ненавидитВ Демократической партии и администрации Джо Байдена не скрывают неприязни к Карлсону. По его словам, Белый дом пытался помешать ему с интервью. Там это опровергли.Сторонники демократов считают его предателем из-за визита в Россию.Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявил, что постоянно пытается добиться интервью с Путиным, но не получает ответа. При этом на сайте телеканала вышла статья, в которой Карлсона называют "правым экстремистом" и обвиняют в работе на Кремль.Пока, по оценкам социологов, у Трампа и Байдена примерно равные шансы на победу в президентских выборах. Карлсон, играя на болезненных для демократов темах вроде пробуксовывающей помощи Украине, способен повлиять на расстановку сил, говорит Васильев.Он уверен: если Трамп станет президентом, а журналист войдет в его команду, политический истеблишмент США уже не сможет игнорировать Кремль.* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.

