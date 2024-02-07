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"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена - РИА Новости, 07.02.2024
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06:40 07.02.2024
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"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена
"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена - РИА Новости, 07.02.2024
"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена
Сенатор Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:40
2024-02-07T06:40
в мире
сша
джо байден
алексей пушков
франсуа миттеран
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти тридцать лет назад коллегой.В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттерана зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон."Белый дом в тупике: стоящая на трибуне кудрявая женщина (назвать ее пресс-секретарем язык не поворачивается) регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов, как только речь заходит о странных высказываниях Байдена", - написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом, по его словам, Жан-Пьер "можно понять" – "после января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался".Байден часто допускает оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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в мире, сша, джо байден, алексей пушков, франсуа миттеран
В мире, США, Джо Байден, Алексей Пушков, Франсуа Миттеран
"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена

Пушков с иронией отнесся к реакции Жан-Пьер на оговорку Байдена

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти тридцать лет назад коллегой.
В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттерана зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.
"Белый дом в тупике: стоящая на трибуне кудрявая женщина (назвать ее пресс-секретарем язык не поворачивается) регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов, как только речь заходит о странных высказываниях Байдена", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, Жан-Пьер "можно понять" – "после января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался".
Байден часто допускает оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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В миреСШАДжо БайденАлексей ПушковФрансуа Миттеран
 
 
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