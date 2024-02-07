https://ria.ru/20240207/pushkov-1925839121.html

"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена

"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена - РИА Новости, 07.02.2024

"Кудрявая женщина": Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена

Сенатор Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:40

2024-02-07T06:40

2024-02-07T06:40

в мире

сша

джо байден

алексей пушков

франсуа миттеран

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти тридцать лет назад коллегой.В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттерана зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон."Белый дом в тупике: стоящая на трибуне кудрявая женщина (назвать ее пресс-секретарем язык не поворачивается) регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов, как только речь заходит о странных высказываниях Байдена", - написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом, по его словам, Жан-Пьер "можно понять" – "после января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался".Байден часто допускает оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.

https://ria.ru/20240130/kirbi-1924268782.html

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в мире, сша, джо байден, алексей пушков, франсуа миттеран