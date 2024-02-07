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Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 07.02.2024
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15:35 07.02.2024 (обновлено: 17:04 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/protest-1925953421.html
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 07.02.2024
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе
Сторонники оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), недовольные экономической политикой Молдавии, протестуют у здания правительства в Кишиневе,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:35
2024-02-07T17:04
в мире
кишинев
молдавия
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майя санду
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КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), недовольные экономической политикой Молдавии, протестуют у здания правительства в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Активисты требуют отставки кабинета министров во главе с премьером Дорином Речаном. Сторонники БКС второй раз за неделю собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они вышли на митинг с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. За день до этого, 1 февраля, антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии "Возрождение". К ним присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики. С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки президента и правительства. Манифестанты обвиняют их в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Власти страны запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
https://ria.ru/20240203/pridnestrove-1925217520.html
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Сторонники оппозиции у здания правительства в Кишиневе
Сторонники оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Манифестанты недовольны экономической политикой государства и требуют отставки кабмина во главе с премьером Дорином Речаном. Участники протеста скандируют «Позор» и «Отставка».
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в мире, кишинев, молдавия, дорин речан, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Дорин Речан, Майя Санду
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе

В Кишиневе оппозиция проводит акцию протеста, требуя отставки правительства

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), недовольные экономической политикой Молдавии, протестуют у здания правительства в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты требуют отставки кабинета министров во главе с премьером Дорином Речаном.
Сторонники БКС второй раз за неделю собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они вышли на митинг с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности.
За день до этого, 1 февраля, антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии "Возрождение". К ним присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.
С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки президента и правительства. Манифестанты обвиняют их в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Власти страны запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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В миреКишиневМолдавияДорин РечанМайя Санду
 
 
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