https://ria.ru/20240207/protest-1925953421.html

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 07.02.2024

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе

Сторонники оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), недовольные экономической политикой Молдавии, протестуют у здания правительства в Кишиневе,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:35

2024-02-07T15:35

2024-02-07T17:04

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кишинев

молдавия

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), недовольные экономической политикой Молдавии, протестуют у здания правительства в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Активисты требуют отставки кабинета министров во главе с премьером Дорином Речаном. Сторонники БКС второй раз за неделю собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они вышли на митинг с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. За день до этого, 1 февраля, антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии "Возрождение". К ним присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики. С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки президента и правительства. Манифестанты обвиняют их в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Власти страны запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.

https://ria.ru/20240203/pridnestrove-1925217520.html

кишинев

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники оппозиции у здания правительства в Кишиневе Сторонники оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Манифестанты недовольны экономической политикой государства и требуют отставки кабмина во главе с премьером Дорином Речаном. Участники протеста скандируют «Позор» и «Отставка». 2024-02-07T15:35 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, дорин речан, майя санду