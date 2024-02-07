https://ria.ru/20240207/prognoz-1926045829.html
Спикер Джонсон назвал опасным прогноз роста дефицита бюджета и госдолга США
Спикер Джонсон назвал опасным прогноз роста дефицита бюджета и госдолга США - РИА Новости, 07.02.2024
Спикер Джонсон назвал опасным прогноз роста дефицита бюджета и госдолга США
Прогноз роста бюджетного дефицита США на 1 триллион долларов и госдолга до 116% ВВП к 2034 году является беспрецедентным и опасным, заявил спикер палаты... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:37
2024-02-07T23:37
2024-02-07T23:37
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Прогноз роста бюджетного дефицита США на 1 триллион долларов и госдолга до 116% ВВП к 2034 году является беспрецедентным и опасным, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон. "По последним прогнозам бюджетного управления конгресса, годовой дефицит достигнет 2,6 триллиона долларов, а долг вырастет до 116% от объема экономики. Обе эти цифры являются беспрецедентными и опасными", - говорится в заявлении Джонсона. По его словам, доклад управления показывает "тяжелую правду о надвигающихся на страну фискальных трудностях". Спикер палаты представителей добавил, что доклад расходится с заявлениями президента США Джо Байдена и ясно свидетельствует о проблеме в государственных расходах страны, а не с доходами бюджета. "Экономический урон и неконтролируемые траты при контроле демократов над Вашингтоном увеличили издержки для американского народа и раздули национальный долг, привели нас к суровой реальности сегодняшнего дня", - подчеркнул Джонсон. Согласно опубликованному ранее докладу бюджетного управления конгресса США, госдолг страны увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем, когда-либо зарегистрированным в американской истории. Одновременно дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов до 2,6 триллиона в 2034 году, достигнув отметки в 6,1% ВВП, что существенно превысит среднее значение данного показателя за последние 50 лет на уровне 3,7% ВВП.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925160273.html
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сша, вашингтон (штат), майк джонсон, джо байден
США, Вашингтон (штат), Майк Джонсон, Джо Байден
Спикер Джонсон назвал опасным прогноз роста дефицита бюджета и госдолга США
Спикер Майк Джонсон назвал опасным прогноз роста дефицита бюджета и госдолга США
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Прогноз роста бюджетного дефицита США на 1 триллион долларов и госдолга до 116% ВВП к 2034 году является беспрецедентным и опасным, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон.
«
"По последним прогнозам бюджетного управления конгресса, годовой дефицит достигнет 2,6 триллиона долларов, а долг вырастет до 116% от объема экономики. Обе эти цифры являются беспрецедентными и опасными", - говорится в заявлении Джонсона.
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По его словам, доклад управления показывает "тяжелую правду о надвигающихся на страну фискальных трудностях".
Спикер палаты представителей добавил, что доклад расходится с заявлениями президента США Джо Байдена
и ясно свидетельствует о проблеме в государственных расходах страны, а не с доходами бюджета.
«
"Экономический урон и неконтролируемые траты при контроле демократов над Вашингтоном увеличили издержки для американского народа и раздули национальный долг, привели нас к суровой реальности сегодняшнего дня", - подчеркнул Джонсон.
Согласно опубликованному ранее докладу бюджетного управления конгресса США, госдолг страны увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем, когда-либо зарегистрированным в американской истории.
Одновременно дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов до 2,6 триллиона в 2034 году, достигнув отметки в 6,1% ВВП, что существенно превысит среднее значение данного показателя за последние 50 лет на уровне 3,7% ВВП.
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