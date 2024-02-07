https://ria.ru/20240207/proekt-1926041671.html

Сенат США заблокировал компромиссный проект по охране границ и помощи Киеву

Сенат США заблокировал компромиссный проект по охране границ и помощи Киеву - РИА Новости, 08.02.2024

Сенат США заблокировал компромиссный проект по охране границ и помощи Киеву

Сенат США заблокировал законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, помощь Украине и Израилю, следует из результатов голосования. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-07T22:56

2024-02-07T22:56

2024-02-08T00:38

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Сенат США заблокировал законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, помощь Украине и Израилю, следует из результатов голосования.Уточняется, что инициатива не смогла получить достаточную поддержку, чтобы пройти процедурное голосование. Ее поддержали 49 сенаторов, против выступили 50. При этом для процедурного голосования требовалось 60 голосов. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, один из авторов документа, в последний момент изменил голос с за на против, что позволит еще раз вынести законопроект на голосование.Ранее в среду этот документ не поддержала и палата представителей.Сенат США в понедельник, 5 февраля, предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Киеву. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.Документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственную инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия.

https://ria.ru/20240207/pomosch-1926011088.html

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в мире, украина, киев, сша, израиль, джо байден