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В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций - РИА Новости, 07.02.2024
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18:04 07.02.2024
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В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций - РИА Новости, 07.02.2024
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций
В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:04
2024-02-07T18:04
василий пискарев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций, сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев. "В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом рассказал журналистам Председатель Комиссии Василий Пискарев", - сообщается в Telegram-канале комиссии. Отмечается, что депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций. "Законопроекты направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.
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василий пискарев, госдума рф, россия
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций

Пискарев: в ГД обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций, сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.
"В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом рассказал журналистам Председатель Комиссии Василий Пискарев", - сообщается в Telegram-канале комиссии.
Отмечается, что депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций.
"Законопроекты направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.
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