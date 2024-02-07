https://ria.ru/20240207/proekt-1925998602.html
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций - РИА Новости, 07.02.2024
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций
В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:04
2024-02-07T18:04
2024-02-07T18:04
василий пискарев
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций, сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев. "В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом рассказал журналистам Председатель Комиссии Василий Пискарев", - сообщается в Telegram-канале комиссии. Отмечается, что депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций. "Законопроекты направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240207/youtube-1925963224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, россия
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия
В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций
Пискарев: в ГД обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций, сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.
"В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом рассказал журналистам Председатель Комиссии Василий Пискарев", - сообщается в Telegram-канале комиссии.
Отмечается, что депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций.
"Законопроекты направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube