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В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций

В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций - РИА Новости, 07.02.2024

В Госдуме обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций

В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:04

2024-02-07T18:04

2024-02-07T18:04

василий пискарев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В четверг состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций, сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев. "В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом рассказал журналистам Председатель Комиссии Василий Пискарев", - сообщается в Telegram-канале комиссии. Отмечается, что депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций. "Законопроекты направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.

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василий пискарев, госдума рф, россия