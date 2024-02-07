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Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента - РИА Новости, 07.02.2024
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12:30 07.02.2024 (обновлено: 12:36 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html
Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента
Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента - РИА Новости, 07.02.2024
Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента
Один из самых молодых профессоров Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского – 36-летняя Сусанна Гордлеева рассказала о проекте в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:30
2024-02-07T12:36
технологии
россия
москва
владимир путин
нижегородский государственный университет
государственный кремлевский дворец
российская академия наук
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Один из самых молодых профессоров Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского – 36-летняя Сусанна Гордлеева рассказала о проекте в сфере искусственного интеллекта, благодаря которому стала лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Гордлеева удостоена премии "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Полученные ею результаты важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия. Как сообщает пресс-служба ННГУ, команде нижегородских учёных удалось доказать, что астроциты позволяют эффективно управлять динамикой нейронов и, вероятно, являются недостающим звеном в решении проблемы обучения спайковых нейронных сетей при проектировании нейропроцессоров. "Исследование велось в общей сложности более 10 лет, и его результаты могут быть использованы при разработке нового поколения интеллектуальных информационно-вычислительных платформ, способных осуществлять обработку больших потоков информации с использованием принципов работы мозга. Такие системы могут применяться в интересах высокотехнологичных предприятий ИТ и медицинского сектора для обработки медицинских данных, классификации информации и построения виртуальных моделей нервной системы", – цитирует пресс-служба вуза слова доктора физико-математических наук, профессора кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Гордлеевой. Она добавила, что "применение таких платформ востребовано, в частности, при разработке гибридных нейроинтерфейсных (нейроморфных) систем, где важную роль играет использование биологоправдоподобных моделей клеток, способных имитировать сигналы живых биологических нейронов". Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, Сусанна Гордлеева – сотрудник из числа самых молодых докторов наук университета, которая собрала вокруг себя творческую команду молодых исследователей, решающих глобальные задачи. "Искусственный интеллект можно с уверенностью отнести к стратегическим трендам развития современной̆ науки и технологий. Исследования, проводимые командой учёных под руководством Сусанны, позволили создать уникальные модели нейроморфного искусственного интеллекта, в основе которых лежат принципы кодирования, обработки и хранения информации в мозге за счет нейрон-астроцитарного взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Трофимова. Отмечается, что церемония награждения лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год пройдёт в День российской науки 8 февраля в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках празднования 300-летия Российской академии наук.
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технологии, россия, москва, владимир путин, нижегородский государственный университет, государственный кремлевский дворец, российская академия наук
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Нижегородский государственный университет, Государственный Кремлевский дворец, Российская академия наук
Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента

Профессор Гордлеева рассказала о проекте, принесшем премию президента

© Фото : Университет ЛобачевскогоДоктор физико-математических наук, профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Университет Лобачевского
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Один из самых молодых профессоров Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского – 36-летняя Сусанна Гордлеева рассказала о проекте в сфере искусственного интеллекта, благодаря которому стала лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.
Соответствующий указ Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Гордлеева удостоена премии "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Полученные ею результаты важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия.
Как сообщает пресс-служба ННГУ, команде нижегородских учёных удалось доказать, что астроциты позволяют эффективно управлять динамикой нейронов и, вероятно, являются недостающим звеном в решении проблемы обучения спайковых нейронных сетей при проектировании нейропроцессоров.
«
"Исследование велось в общей сложности более 10 лет, и его результаты могут быть использованы при разработке нового поколения интеллектуальных информационно-вычислительных платформ, способных осуществлять обработку больших потоков информации с использованием принципов работы мозга. Такие системы могут применяться в интересах высокотехнологичных предприятий ИТ и медицинского сектора для обработки медицинских данных, классификации информации и построения виртуальных моделей нервной системы", – цитирует пресс-служба вуза слова доктора физико-математических наук, профессора кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Гордлеевой.
Она добавила, что "применение таких платформ востребовано, в частности, при разработке гибридных нейроинтерфейсных (нейроморфных) систем, где важную роль играет использование биологоправдоподобных моделей клеток, способных имитировать сигналы живых биологических нейронов".
Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, Сусанна Гордлеева – сотрудник из числа самых молодых докторов наук университета, которая собрала вокруг себя творческую команду молодых исследователей, решающих глобальные задачи. "Искусственный интеллект можно с уверенностью отнести к стратегическим трендам развития современной̆ науки и технологий. Исследования, проводимые командой учёных под руководством Сусанны, позволили создать уникальные модели нейроморфного искусственного интеллекта, в основе которых лежат принципы кодирования, обработки и хранения информации в мозге за счет нейрон-астроцитарного взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Трофимова.
Отмечается, что церемония награждения лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год пройдёт в День российской науки 8 февраля в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках празднования 300-летия Российской академии наук.
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ТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинНижегородский государственный университетГосударственный Кремлевский дворецРоссийская академия наук
 
 
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