https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html

Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента

Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента - РИА Новости, 07.02.2024

Нижегородский профессор рассказала о проекте, принесшем премию президента

Один из самых молодых профессоров Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского – 36-летняя Сусанна Гордлеева рассказала о проекте в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:30

2024-02-07T12:30

2024-02-07T12:36

технологии

россия

москва

владимир путин

нижегородский государственный университет

государственный кремлевский дворец

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925900305_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3a0e2332b27d599994d3ca7f3f5ee34a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Один из самых молодых профессоров Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского – 36-летняя Сусанна Гордлеева рассказала о проекте в сфере искусственного интеллекта, благодаря которому стала лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Гордлеева удостоена премии "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Полученные ею результаты важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия. Как сообщает пресс-служба ННГУ, команде нижегородских учёных удалось доказать, что астроциты позволяют эффективно управлять динамикой нейронов и, вероятно, являются недостающим звеном в решении проблемы обучения спайковых нейронных сетей при проектировании нейропроцессоров. "Исследование велось в общей сложности более 10 лет, и его результаты могут быть использованы при разработке нового поколения интеллектуальных информационно-вычислительных платформ, способных осуществлять обработку больших потоков информации с использованием принципов работы мозга. Такие системы могут применяться в интересах высокотехнологичных предприятий ИТ и медицинского сектора для обработки медицинских данных, классификации информации и построения виртуальных моделей нервной системы", – цитирует пресс-служба вуза слова доктора физико-математических наук, профессора кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Гордлеевой. Она добавила, что "применение таких платформ востребовано, в частности, при разработке гибридных нейроинтерфейсных (нейроморфных) систем, где важную роль играет использование биологоправдоподобных моделей клеток, способных имитировать сигналы живых биологических нейронов". Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, Сусанна Гордлеева – сотрудник из числа самых молодых докторов наук университета, которая собрала вокруг себя творческую команду молодых исследователей, решающих глобальные задачи. "Искусственный интеллект можно с уверенностью отнести к стратегическим трендам развития современной̆ науки и технологий. Исследования, проводимые командой учёных под руководством Сусанны, позволили создать уникальные модели нейроморфного искусственного интеллекта, в основе которых лежат принципы кодирования, обработки и хранения информации в мозге за счет нейрон-астроцитарного взаимодействия", - приводятся в сообщении слова Трофимова. Отмечается, что церемония награждения лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год пройдёт в День российской науки 8 февраля в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках празднования 300-летия Российской академии наук.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, владимир путин, нижегородский государственный университет, государственный кремлевский дворец, российская академия наук