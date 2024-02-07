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В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг - РИА Новости, 07.02.2024
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг
Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:36
2024-02-07T17:36
2024-02-07T17:46
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова. "Час назад на федеральной трассе в районе села Пшада загорелся санитарный автомобиль, произошло возгорание подкапотного пространства. Автомобиль перевозил труп из Архипо-Осиповского филиала в морг Городской больницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пожарный экипаж МЧС. В происшествии никто не пострадал. Автомобиль служил городской больнице с 2011 года, добавляет Скорикова.
https://ria.ru/20231225/avariya-1918057620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, гибдд мвд рф, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, ГИБДД МВД РФ, Краснодарский край
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг
В Геленджике сгорел санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего