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В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг - РИА Новости, 07.02.2024
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17:36 07.02.2024 (обновлено: 17:46 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/pozhar-1925987242.html
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг - РИА Новости, 07.02.2024
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг
Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:36
2024-02-07T17:46
происшествия
геленджик
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова. "Час назад на федеральной трассе в районе села Пшада загорелся санитарный автомобиль, произошло возгорание подкапотного пространства. Автомобиль перевозил труп из Архипо-Осиповского филиала в морг Городской больницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пожарный экипаж МЧС. В происшествии никто не пострадал. Автомобиль служил городской больнице с 2011 года, добавляет Скорикова.
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происшествия, геленджик, гибдд мвд рф, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, ГИБДД МВД РФ, Краснодарский край
В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг

В Геленджике сгорел санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего

© Янина Скорикова/ВКонтактеЗагоревшийся санитарный автомобиль на федеральной трассе Геленджика. 7 февраля 2024
Загоревшийся санитарный автомобиль на федеральной трассе Геленджика. 7 февраля 2024
© Янина Скорикова/ВКонтакте
Загоревшийся санитарный автомобиль на федеральной трассе Геленджика. 7 февраля 2024
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова.
"Час назад на федеральной трассе в районе села Пшада загорелся санитарный автомобиль, произошло возгорание подкапотного пространства. Автомобиль перевозил труп из Архипо-Осиповского филиала в морг Городской больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пожарный экипаж МЧС. В происшествии никто не пострадал. Автомобиль служил городской больнице с 2011 года, добавляет Скорикова.
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ПроисшествияГеленджикГИБДД МВД РФКраснодарский край
 
 
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