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В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг

В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг - РИА Новости, 07.02.2024

В Геленджике сгорел автомобиль, перевозивший тело в морг

Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:36

2024-02-07T17:36

2024-02-07T17:46

происшествия

геленджик

гибдд мвд рф

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Санитарный автомобиль, перевозивший тело умершего в морг, сгорел на федеральной трассе Геленджика, никто не пострадал, сообщила замглавы города Янина Скорикова. "Час назад на федеральной трассе в районе села Пшада загорелся санитарный автомобиль, произошло возгорание подкапотного пространства. Автомобиль перевозил труп из Архипо-Осиповского филиала в морг Городской больницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пожарный экипаж МЧС. В происшествии никто не пострадал. Автомобиль служил городской больнице с 2011 года, добавляет Скорикова.

https://ria.ru/20231225/avariya-1918057620.html

геленджик

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Кирилл Волков

происшествия, геленджик, гибдд мвд рф, краснодарский край