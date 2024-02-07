https://ria.ru/20240207/potoki-1925991293.html

В Австрии призвали не помогать Украине из-за ЧП на "Северных потоках"

В Австрии призвали не помогать Украине из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024

В Австрии призвали не помогать Украине из-за ЧП на "Северных потоках"

Депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Кристиан Хафенекер призвал прекратить помощь Украине, пока не будет доказано, что она не причастна к... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:46

2024-02-07T17:46

2024-02-07T17:46

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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Кристиан Хафенекер призвал прекратить помощь Украине, пока не будет доказано, что она не причастна к диверсии на "Северных потоках". Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее сообщил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он уточнил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение не поддается логике, поскольку диверсия произошла в экономической зоне Швеции и затронула ее интересы, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании. "Подрыв этих двух трубопроводов - это атака на энергоснабжение Западной Европы, а не пустяковое преступление. В ближайшие годы граждане и экономика Европы будут по-прежнему зависеть от российского газа. Эти трубопроводы обеспечили бы бесперебойную транспортировку. До тех пор, пока подозрения в том, что за взрывами может стоять Украина, не развеяны, миллиардная помощь Украине должна быть прекращена", - приводит пресс-служба АПС слова Хафенекера. Депутат также выразил надежду, что Германия и Дания продемонстрируют более активное "движение к цели" и продвинутся в своем расследовании, чтобы установить личности тех, кто совершил подрыв. Хафенекер также поднял вопрос о том, кто возместит ущерб австрийским налогоплательщикам от взрывов. Депутат привел данные СМИ, согласно которым австрийская OMV инвестировала в строительство газопровода "Северный поток 2" почти 800 миллионов евро. При этом почти треть акций OMV принадлежит Австрии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке —2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240207/sevpotoki-1925929839.html

https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, швеция, мария захарова, omv, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"