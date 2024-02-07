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Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 07.02.2024 (обновлено: 22:39 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/postavki-1926040244.html
Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов
Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов - РИА Новости, 07.02.2024
Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем отметил необходимость существенно увеличить... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:38
2024-02-07T22:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
жозеп боррель
нато
рустем умеров
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем отметил необходимость существенно увеличить поставки боеприпасов Киеву. Боррель прибыл с визитом на Украину во вторник. "Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами… Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине. Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в частности в оборонных закупках", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Как писала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240207/germaniya-1926038525.html
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украина, россия, киев, жозеп боррель, нато, рустем умеров, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, НАТО, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов

Умеров призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов Украине

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем отметил необходимость существенно увеличить поставки боеприпасов Киеву.
Боррель прибыл с визитом на Украину во вторник.
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"Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами… Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине. Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в частности в оборонных закупках", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Как писала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевЖозеп БоррельНАТОРустем УмеровСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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