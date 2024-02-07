https://ria.ru/20240207/postavki-1926040244.html

Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов

Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов - РИА Новости, 07.02.2024

Глава МО Украины призвал Борреля значительно увеличить поставки боеприпасов

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем отметил необходимость существенно увеличить... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:38

2024-02-07T22:38

2024-02-07T22:39

специальная военная операция на украине

украина

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нато

рустем умеров

сергей лавров

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем отметил необходимость существенно увеличить поставки боеприпасов Киеву. Боррель прибыл с визитом на Украину во вторник. "Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами… Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине. Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в частности в оборонных закупках", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Как писала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240207/germaniya-1926038525.html

https://ria.ru/20240207/vnimanie-1926033419.html

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украина, россия, киев, жозеп боррель, нато, рустем умеров, сергей лавров, вооруженные силы украины