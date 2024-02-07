https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html
Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 07.02.2024
Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Груз гуманитарной помощи отправился в зону СВО из Усть-Ишимского района Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:08
2024-02-07T15:08
2024-02-07T15:22
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ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Груз гуманитарной помощи отправился в зону СВО из Усть-Ишимского района Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Жители Усть-Ишимска собрались в сквере у мемориального комплекса Великой Отечественной войны. Именно отсюда они направили груз гуманитарной помощи и именных посылок для своих земляков в зоне СВО. Также для бойцов они передали автомобиль "Газель" повышенной проходимости. Он покрашен в защитный цвет, отремонтирован и полностью обслужен. Машину планируется использовать для нужд госпиталя для эвакуации и транспортировки воинов. В посылках собраны медикаменты, теплые вещи, одноразовые салфетки, предметы личной гигиены, домашние заготовки и другие продукты, окопные свечи, изготовленные учащимися Усть-Ишимского лицея "Альфа" под руководством своих наставников. "Рукодельницы-волонтеры отправляют на фронт маскировочные сети, в числе которых и именная масксеть "Алеша", названная по имени учащегося Усть-Ишимского лицея "Альфа" Алексея Райского, который в качестве новогоднего подарка попросил рулон ткани для масксети и передал ее волонтерам. В настоящее время "Газель" с гуманитарным грузом прибыла в гумцентр Омской области, который работает при поддержке правительства региона. Далее машина в составе общего гуманитарного конвоя проследует в зону СВО", - уточнили в пресс-службе. Это уже вторая отправка крупной партии гуманитарки из Усть-Ишимского района в зону СВО. Первая состоялась в начале октября минувшего года. Тогда бойцы получили автомобиль "Нива" и множество посылок.
https://ria.ru/20240206/uaz-1925593229.html
https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область
Омская область, Надежные люди
Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Жители Омской области отправили автомобиль и гуманитарную помощь в зону СВО
ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Груз гуманитарной помощи отправился в зону СВО из Усть-Ишимского района Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Жители Усть-Ишимска собрались в сквере у мемориального комплекса Великой Отечественной войны. Именно отсюда они направили груз гуманитарной помощи и именных посылок для своих земляков в зоне СВО. Также для бойцов они передали автомобиль "Газель" повышенной проходимости. Он покрашен в защитный цвет, отремонтирован и полностью обслужен. Машину планируется использовать для нужд госпиталя для эвакуации и транспортировки воинов. В посылках собраны медикаменты, теплые вещи, одноразовые салфетки, предметы личной гигиены, домашние заготовки и другие продукты, окопные свечи, изготовленные учащимися Усть-Ишимского лицея "Альфа" под руководством своих наставников.
"Рукодельницы-волонтеры отправляют на фронт маскировочные сети, в числе которых и именная масксеть "Алеша", названная по имени учащегося Усть-Ишимского лицея "Альфа" Алексея Райского, который в качестве новогоднего подарка попросил рулон ткани для масксети и передал ее волонтерам. В настоящее время "Газель" с гуманитарным грузом прибыла в гумцентр Омской области, который работает при поддержке правительства региона. Далее машина в составе общего гуманитарного конвоя проследует в зону СВО", - уточнили в пресс-службе.
Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ
Это уже вторая отправка крупной партии гуманитарки из Усть-Ишимского района в зону СВО. Первая состоялась в начале октября минувшего года. Тогда бойцы получили автомобиль "Нива" и множество посылок.
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края