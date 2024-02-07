https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html

Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 07.02.2024

Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Груз гуманитарной помощи отправился в зону СВО из Усть-Ишимского района Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:08

2024-02-07T15:08

2024-02-07T15:22

омская область

надежные люди

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ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Груз гуманитарной помощи отправился в зону СВО из Усть-Ишимского района Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Жители Усть-Ишимска собрались в сквере у мемориального комплекса Великой Отечественной войны. Именно отсюда они направили груз гуманитарной помощи и именных посылок для своих земляков в зоне СВО. Также для бойцов они передали автомобиль "Газель" повышенной проходимости. Он покрашен в защитный цвет, отремонтирован и полностью обслужен. Машину планируется использовать для нужд госпиталя для эвакуации и транспортировки воинов. В посылках собраны медикаменты, теплые вещи, одноразовые салфетки, предметы личной гигиены, домашние заготовки и другие продукты, окопные свечи, изготовленные учащимися Усть-Ишимского лицея "Альфа" под руководством своих наставников. "Рукодельницы-волонтеры отправляют на фронт маскировочные сети, в числе которых и именная масксеть "Алеша", названная по имени учащегося Усть-Ишимского лицея "Альфа" Алексея Райского, который в качестве новогоднего подарка попросил рулон ткани для масксети и передал ее волонтерам. В настоящее время "Газель" с гуманитарным грузом прибыла в гумцентр Омской области, который работает при поддержке правительства региона. Далее машина в составе общего гуманитарного конвоя проследует в зону СВО", - уточнили в пресс-службе. Это уже вторая отправка крупной партии гуманитарки из Усть-Ишимского района в зону СВО. Первая состоялась в начале октября минувшего года. Тогда бойцы получили автомобиль "Нива" и множество посылок.

https://ria.ru/20240206/uaz-1925593229.html

https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html

омская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область