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Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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10:18 07.02.2024 (обновлено: 11:16 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/polsha-1925861886.html
Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине
Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине
Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:18
2024-02-07T11:16
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ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet."С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и все чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", — подчеркнул он.Косиняк-Камыш пояснил, что есть алгоритм действий: в воздух подняли самолеты F-16, системы противоракетной и противовоздушной обороны привели в состояние боевой готовности.Оперативное командование Вооруженных сил Польши на платформе X проинформировало, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины".Утром 7 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html
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в мире, польша, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16, россия
В мире, Польша, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия
Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

Министр: Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

© AFP 2024 / JOHN THYSИстребители F-16 польских ВВС
Истребители F-16 польских ВВС - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AFP 2024 / JOHN THYS
Истребители F-16 польских ВВС. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.
"С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и все чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", — подчеркнул он.
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Косиняк-Камыш пояснил, что есть алгоритм действий: в воздух подняли самолеты F-16, системы противоракетной и противовоздушной обороны привели в состояние боевой готовности.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши на платформе X проинформировало, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины".
Утром 7 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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