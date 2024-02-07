https://ria.ru/20240207/polsha-1925861886.html

Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:18

2024-02-07T10:18

2024-02-07T11:16

в мире

польша

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

f-16

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925867684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_307504183900e004400e95ad8970c55d.jpg

ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet."С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и все чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", — подчеркнул он.Косиняк-Камыш пояснил, что есть алгоритм действий: в воздух подняли самолеты F-16, системы противоракетной и противовоздушной обороны привели в состояние боевой готовности.Оперативное командование Вооруженных сил Польши на платформе X проинформировало, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины".Утром 7 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16, россия