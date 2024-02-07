https://ria.ru/20240207/polsha-1925845400.html
Польша нагнетает атмосферу шпиономании и русофобии, заявил посол России
Польша нагнетает атмосферу шпиономании и русофобии, заявил посол России - РИА Новости, 07.02.2024
Польша нагнетает атмосферу шпиономании и русофобии, заявил посол России
Находящиеся в Польше граждане России прежде всего страдают от атмосферы русофобии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:09
2024-02-07T08:09
2024-02-07T08:09
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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Находящиеся в Польше граждане России прежде всего страдают от атмосферы русофобии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Для тех россиян, которые так или иначе находятся в Польше, дискомфорт создает прежде всего общая атмосфера русофобии, "охоты на ведьм", шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ", - рассказал посол.Он напомнил, что в Польше постоянно пополняется национальный санкционный список, в который вносятся в основном российские предприниматели и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке."Вместе с тем на межличностном, бытовом уровне общение между российскими и польскими гражданами как правило складывается нормально, хотя, конечно, случаются и враждебные проявления", - отметил собеседник агентства.При этом посол напомнил, что российским гражданам в настоящее время попасть в Польшу довольно проблематично. Во-первых, польские власти наложили запрет на въезд в свою страну наших сограждан с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями. Во-вторых, между странами отсутствует прямое пассажирское железнодорожное и авиасообщение. В Польшу не впускают легковые автомобили (с числом пассажиров до 9 человек, не считая водителя) с российскими номерными знаками, то есть въехать можно только пассажирским автобусом или на автомобиле с иностранными номерами, констатировал дипломат.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20240206/shpionazh-1925641558.html
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в мире, польша, россия
Польша нагнетает атмосферу шпиономании и русофобии, заявил посол России
Посол: Польша ведет охоту на ведьм, нагнетает атмосферу шпиономании и русофобии
ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Находящиеся в Польше граждане России прежде всего страдают от атмосферы русофобии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Для тех россиян, которые так или иначе находятся в Польше, дискомфорт создает прежде всего общая атмосфера русофобии, "охоты на ведьм", шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ", - рассказал посол.
Он напомнил, что в Польше постоянно пополняется национальный санкционный список, в который вносятся в основном российские предприниматели и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке.
"Вместе с тем на межличностном, бытовом уровне общение между российскими и польскими гражданами как правило складывается нормально, хотя, конечно, случаются и враждебные проявления", - отметил собеседник агентства.
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При этом посол напомнил, что российским гражданам в настоящее время попасть в Польшу довольно проблематично. Во-первых, польские власти наложили запрет на въезд в свою страну наших сограждан с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями. Во-вторых, между странами отсутствует прямое пассажирское железнодорожное и авиасообщение. В Польшу не впускают легковые автомобили (с числом пассажиров до 9 человек, не считая водителя) с российскими номерными знаками, то есть въехать можно только пассажирским автобусом или на автомобиле с иностранными номерами, констатировал дипломат.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва
обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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