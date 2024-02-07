https://ria.ru/20240207/polsha-1925841776.html

Новые власти Польши не хотят улучшать отношения с Россией, сообщил дипломат

Новые власти Польши не хотят улучшать отношения с Россией, сообщил дипломат - РИА Новости, 07.02.2024

Новые власти Польши не хотят улучшать отношения с Россией, сообщил дипломат

Новое правительство Польши не проявляет желания нормализации отношений с Россией, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:21

2024-02-07T07:21

2024-02-07T07:21

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варшава

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в мире

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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Новое правительство Польши не проявляет желания нормализации отношений с Россией, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. В результате прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. "При новом правительстве Польши, приведенном к присяге 13 декабря 2023 года, ситуация в российско-польских отношениях остается без существенных изменений. Собственно, ничего иного мы и не ожидали, поскольку в части подходов к отношениям с Россией между прежними национал-консервативными властями Польши во главе с партией "Право и справедливость" и нынешними - либерально-левой коалицией - принципиальных различий не видим", - сказал посол. Он отметил, что в этом плане показательно отношение польских властей к памятникам советским воинам. "Показательные "сигналы" поступают на военно-мемориальном направлении: не видно никаких признаков отказа польской стороны от "войны" с памятниками советским воинам-освободителям, которая, напомню, началась еще при прошлом либеральном правительстве нынешнего премьер-министра Дональда Туска весной 2014 года", - сказал посол. Также он отметил, что нынешнее правительство не собирается признавать неправомерность требовать от России компенсации за якобы ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. "Не отказываются новые польские власти и от планов своих предшественников требовать от России компенсацию за ущерб, якобы нанесенный Польше Советским Союзом в период Второй мировой войны. Абсурдность самой постановки этого вопроса при том, что Польшу от исчезновения с карты мира спасла победа СССР над нацистской Германией, наших польских непартнеров нисколько не смущает", - рассказал Андреев. В качестве примера он привел факт отношения официальной Варшавы к годовщине освобождения польской столицы советскими войсками. "МИД Польши "не рекомендовал" нам проводить возложение цветов на советском воинском мемориале в Варшаве в 79-ю годовщину ее освобождения 17 января сего года, так как, мол, "занятие" Варшавы Красной Армией в 1945 году "освобождением не считается", а сама такая церемония в нынешних условиях "была бы недружественным актом" в отношении Польши и Украины. Естественно, мы такие рекомендации оставляем без внимания", - рассказал посол. "Сами польские власти годовщины освобождения Красной Армией Варшавы, Кракова и других польских городов демонстративно игнорируют. На мероприятия по случаю 79-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау российских представителей не пригласили, о том, что освобождала его Красная Армия, старательно не вспоминали", - заключил он.

https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html

https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

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польша, варшава, россия, сергей андреев, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, в мире