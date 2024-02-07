Рейтинг@Mail.ru
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/polsha-1925837983.html
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию
Новые власти Польши распустили подкомиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы, где разбился в 2010 году Ту-154, чтобы избавиться от обвинений в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:12
2024-02-07T06:12
польша
россия
варшава
в мире
дональд туск
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
ту-154
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_0:23:1842:1059_1920x0_80_0_0_4bbef28f6e152f4ef2146c98ec724334.jpg
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Новые власти Польши распустили подкомиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы, где разбился в 2010 году Ту-154, чтобы избавиться от обвинений в свой же адрес, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. Посол указал на то, что комиссию ликвидировали, как только в Польше сменилась власть. "Как только (Дональд) Туск вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам "комиссии Миллера", которая еще в 2011 году - так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет, - признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти". "Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет", - заключил собеседник агентства. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.
https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html
https://ria.ru/20231215/mo-1916070541.html
https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_201:0:1641:1080_1920x0_80_0_0_11e7cd9f78963d61f02ea22968ba9b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, варшава, в мире, дональд туск, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, сергей андреев
Польша, Россия, Варшава, В мире, Дональд Туск, Лех Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154, Сергей Андреев
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию

Посол в Польше: власти сняли с себя обвинения, распустив "смоленскую" комиссию

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОбломки самолета Ту-154М
Обломки самолета Ту-154М - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Обломки самолета Ту-154М. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Новые власти Польши распустили подкомиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы, где разбился в 2010 году Ту-154, чтобы избавиться от обвинений в свой же адрес, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше
03:05
Посол указал на то, что комиссию ликвидировали, как только в Польше сменилась власть. "Как только (Дональд) Туск вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам "комиссии Миллера", которая еще в 2011 году - так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет, - признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти".
"Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет", - заключил собеседник агентства.
Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
На месте крушения самолета Ту-154 Пулковских авиалиний под Донецком - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В МО Польши рассказали подробности о расследовании катастрофы Ту-154
15 декабря 2023, 16:43
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.
Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154
05:15
 
ПольшаРоссияВаршаваВ миреДональд ТускЛех КачиньскийМежгосударственный авиационный комитетТу-154Сергей Андреев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала