https://ria.ru/20240207/polsha-1925837983.html
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию
Новые власти Польши распустили подкомиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы, где разбился в 2010 году Ту-154, чтобы избавиться от обвинений в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:12
2024-02-07T06:12
2024-02-07T06:12
польша
россия
варшава
в мире
дональд туск
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
ту-154
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Новые власти Польши распустили подкомиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы, где разбился в 2010 году Ту-154, чтобы избавиться от обвинений в свой же адрес, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. Посол указал на то, что комиссию ликвидировали, как только в Польше сменилась власть. "Как только (Дональд) Туск вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам "комиссии Миллера", которая еще в 2011 году - так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет, - признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти". "Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет", - заключил собеседник агентства. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.
https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html
https://ria.ru/20231215/mo-1916070541.html
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польша, россия, варшава, в мире, дональд туск, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, сергей андреев
Польша, Россия, Варшава, В мире, Дональд Туск, Лех Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154, Сергей Андреев
Посол в Польше объяснил, зачем власти распустили "смоленскую" комиссию
Посол в Польше: власти сняли с себя обвинения, распустив "смоленскую" комиссию
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Новые власти Польши распустили подкомиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы, где разбился в 2010 году Ту-154, чтобы избавиться от обвинений в свой же адрес, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский
с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК
) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
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Посол указал на то, что комиссию ликвидировали, как только в Польше сменилась власть. "Как только (Дональд) Туск
вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам "комиссии Миллера", которая еще в 2011 году - так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет, - признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском
10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти".
"Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет", - заключил собеседник агентства.
Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
В МО Польши рассказали подробности о расследовании катастрофы Ту-154
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича
обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.
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