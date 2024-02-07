https://ria.ru/20240207/polsha-1925833219.html

Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства

Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства - РИА Новости, 07.02.2024

Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства

Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T04:46

2024-02-07T04:46

2024-02-07T04:46

польша

варшава

россия

сергей андреев

в мире

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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. В конце декабря оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской, объект "через неполные три минуты покинул территорию". "В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и, думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся", - сказал посол.

https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html

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россия

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польша, варшава, россия, сергей андреев, в мире