https://ria.ru/20240207/polsha-1925833219.html
Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства
Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства - РИА Новости, 07.02.2024
Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства
Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:46
2024-02-07T04:46
2024-02-07T04:46
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. В конце декабря оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской, объект "через неполные три минуты покинул территорию". "В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и, думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся", - сказал посол.
https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html
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польша, варшава, россия, сергей андреев, в мире
Польша, Варшава, Россия, Сергей Андреев, В мире
Польша не доказала нарушение российской ракетой ее воздушного пространства
Польша так и не доказала нарушение ее воздушного пространства ракетой ВС России
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
В конце декабря оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской, объект "через неполные три минуты покинул территорию".
Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией
"В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и, думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся", - сказал посол.