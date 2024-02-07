https://ria.ru/20240207/pogoda-1925844776.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 07.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Снегопады, метели с ухудшением видимости, низкое давление и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:04
2024-02-07T08:04
2024-02-07T08:04
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снегопады, метели с ухудшением видимости, низкое давление и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением вечером центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, кратковременно до 200-500 метров. Выпадет до 7-9 миллиметров осадков или почти 1/5 от месячной нормы, что близко к рекорду этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что при этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ существенно вырастут, и в течение суток впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты. "Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8. Атмосферное давление будет падать и составит 721 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец. Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.
https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925323138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидаются снегопады, метели, низкое давление и не выше минус 4
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Снегопады, метели с ухудшением видимости, низкое давление и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением вечером центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, кратковременно до 200-500 метров. Выпадет до 7-9 миллиметров осадков или почти 1/5 от месячной нормы, что близко к рекорду этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что при этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ существенно вырастут, и в течение суток впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты.
"Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8. Атмосферное давление будет падать и составит 721 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.
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