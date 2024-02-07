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В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом - РИА Новости, 07.02.2024
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом
В Иркутске задержали подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и привел двух друзей, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:17
2024-02-07T09:17
2024-02-07T09:17
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. В Иркутске задержали подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и привел двух друзей, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В отдел полиции в Иркутске позвонила директор учебного учреждения и рассказала, что во время урока в одном из классов находились подростки с пистолетом. "Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. Ими оказались трое жителей Иркутска в возрасте от 16 до 18 лет. При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет… В настоящий момент один из участников инцидента задержан и находится под стражей, двое задержанных отпущены", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из участников происшествия состоит на учете в ПДН. Материалы проведенной полицией проверки находятся в СК.
https://ria.ru/20231225/pistolet-1917999889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом
В Иркутске задержали подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом