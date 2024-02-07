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В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом - РИА Новости, 07.02.2024
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09:17 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/podrostok-1925852026.html
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом - РИА Новости, 07.02.2024
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом
В Иркутске задержали подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и привел двух друзей, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:17
2024-02-07T09:17
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. В Иркутске задержали подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и привел двух друзей, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В отдел полиции в Иркутске позвонила директор учебного учреждения и рассказала, что во время урока в одном из классов находились подростки с пистолетом. "Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. Ими оказались трое жителей Иркутска в возрасте от 16 до 18 лет. При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет… В настоящий момент один из участников инцидента задержан и находится под стражей, двое задержанных отпущены", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из участников происшествия состоит на учете в ПДН. Материалы проведенной полицией проверки находятся в СК.
https://ria.ru/20231225/pistolet-1917999889.html
иркутск
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом

В Иркутске задержали подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. В Иркутске задержали подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и привел двух друзей, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В отдел полиции в Иркутске позвонила директор учебного учреждения и рассказала, что во время урока в одном из классов находились подростки с пистолетом.
"Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. Ими оказались трое жителей Иркутска в возрасте от 16 до 18 лет. При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет… В настоящий момент один из участников инцидента задержан и находится под стражей, двое задержанных отпущены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из участников происшествия состоит на учете в ПДН. Материалы проведенной полицией проверки находятся в СК.
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ПроисшествияИркутскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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