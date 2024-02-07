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Лучшую бригаду скорой помощи за 2023 год определили в Подмосковье - РИА Новости, 07.02.2024
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Новости Подмосковья
 
14:54 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925940944.html
Лучшую бригаду скорой помощи за 2023 год определили в Подмосковье
Лучшую бригаду скорой помощи за 2023 год определили в Подмосковье - РИА Новости, 07.02.2024
Лучшую бригаду скорой помощи за 2023 год определили в Подмосковье
В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам прошедшего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:54
2024-02-07T14:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам прошедшего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье организован обзвон пациентов с помощью робота Светланы, который посвящен работе скорой помощи. Голосовой помощник связывался с пациентами, к которым накануне на вызов приезжала бригада скорой помощи, и просил оценить ее работу по пятибалльной шкале. Так, была определена лучшая бригада скорой помощи: врач, фельдшер, медсестра, водитель. "Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что по итогам работы за прошедший год лучшими стали: врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов. Определение лучшей бригады проводится также и по итогам квартала. По результатам обзвона Светланой в четвертом квартале 2023 года определили лучшего врача, фельдшера, медицинского брата, водителя, заведующего подстанцией, заведующего региональным объединением. Все они также получили денежную премию. В 2024 году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом Светланой продолжится.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Лучшую бригаду скорой помощи за 2023 год определили в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам прошедшего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье организован обзвон пациентов с помощью робота Светланы, который посвящен работе скорой помощи. Голосовой помощник связывался с пациентами, к которым накануне на вызов приезжала бригада скорой помощи, и просил оценить ее работу по пятибалльной шкале. Так, была определена лучшая бригада скорой помощи: врач, фельдшер, медсестра, водитель.
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"Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что по итогам работы за прошедший год лучшими стали: врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.
Определение лучшей бригады проводится также и по итогам квартала. По результатам обзвона Светланой в четвертом квартале 2023 года определили лучшего врача, фельдшера, медицинского брата, водителя, заведующего подстанцией, заведующего региональным объединением. Все они также получили денежную премию. В 2024 году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом Светланой продолжится.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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