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Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 07.02.2024 (обновлено: 19:13 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/podderzhka-1926013023.html
Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном
Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном - РИА Новости, 07.02.2024
Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном
США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне сообщения о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:07
2024-02-07T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джейк салливан
нато
вооруженные силы украины
валерий залужный
украина
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне сообщения о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские вооруженные силы... но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240207/nato-1926010574.html
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в мире, россия, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, сша, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джейк Салливан, НАТО, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Украина, США, Сергей Лавров
Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном

Салливан: США будут поддерживать Украину на фоне сообщений об отставке Залужного

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне сообщения о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские вооруженные силы... но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДжейк СалливанНАТОВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйУкраинаСШАСергей Лавров
 
 
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