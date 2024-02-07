https://ria.ru/20240207/podderzhka-1926013023.html

Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном

Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном - РИА Новости, 07.02.2024

Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном

США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне сообщения о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:07

2024-02-07T19:07

2024-02-07T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джейк салливан

нато

вооруженные силы украины

валерий залужный

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b7649abee88530991f68d81c5271b6.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне сообщения о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские вооруженные силы... но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя", - сказал Салливан на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240207/nato-1926010574.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, сша, сергей лавров