https://ria.ru/20240207/pochta-1925999533.html

"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы

"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы - РИА Новости, 07.02.2024

"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы

"Почта России" приостановила на два месяца наземную доставку посылок в 24 европейские страны, следует из уведомления на сайте компании и комментария ее... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:07

2024-02-07T18:07

2024-02-07T18:34

европа

почта россии

россия

австрия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Почта России" приостановила на два месяца наземную доставку посылок в 24 европейские страны, следует из уведомления на сайте компании и комментария ее пресс-службы."Почта России" временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом. Список стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония", — говорится в публикации.Авиационная доставка идет в обычном режиме, а ее сроки традиционно короче наземной, уточнили в пресс-службе компании.Там объяснили, что временные изменения связаны с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению. Сейчас "Почта России" доставляет отправления более чем в 130 стран.

https://ria.ru/20231218/pochta-1916412495.html

европа

россия

австрия

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