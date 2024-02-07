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"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы - РИА Новости, 07.02.2024
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18:07 07.02.2024 (обновлено: 18:34 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/pochta-1925999533.html
"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы
"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы - РИА Новости, 07.02.2024
"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы
"Почта России" приостановила на два месяца наземную доставку посылок в 24 европейские страны, следует из уведомления на сайте компании и комментария ее... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:07
2024-02-07T18:34
европа
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Почта России" приостановила на два месяца наземную доставку посылок в 24 европейские страны, следует из уведомления на сайте компании и комментария ее пресс-службы.&quot;Почта России&quot; временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом. Список стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония&quot;, — говорится в публикации.Авиационная доставка идет в обычном режиме, а ее сроки традиционно короче наземной, уточнили в пресс-службе компании.Там объяснили, что временные изменения связаны с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению. Сейчас "Почта России" доставляет отправления более чем в 130 стран.
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европа, почта россии, россия, австрия
Европа, Почта России, Россия, Австрия
"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы

"Почта России" на два месяца приостановила наземную доставку в 24 страны Европы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния сортировки посылок и пакетов в логистическом центре "Почты России" возле аэропорта Толмачево
Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом центре Почты России возле аэропорта Толмачево - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом центре "Почты России" возле аэропорта Толмачево. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Почта России" приостановила на два месяца наземную доставку посылок в 24 европейские страны, следует из уведомления на сайте компании и комментария ее пресс-службы.
«

"Почта России" временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом. Список стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония", — говорится в публикации.

Авиационная доставка идет в обычном режиме, а ее сроки традиционно короче наземной, уточнили в пресс-службе компании.
Там объяснили, что временные изменения связаны с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению.
Сейчас "Почта России" доставляет отправления более чем в 130 стран.
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