"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной
"Политика": страны Европы уже готовы к разделу Украины после поражения ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страны Европы уже готовы к разделу Украины после ее поражения, пишет сербское издание "Политика".
"Государства — члены бывшего Варшавского договора снова нашли почву для единения. На этот раз речь идет о разделе Украины. <…> Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому. <…> На некоторых сайтах уже появилась даже карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики не осталось и следа", — говорится в материале.
Обозреватель считает, что Россия не допустит такого хода событий и будет дальше "довершать видоизменение Украины".
В январе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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