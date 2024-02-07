https://ria.ru/20240207/plan-1925875009.html

"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной

"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной - РИА Новости, 07.02.2024

"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной

Страны Европы уже готовы к разделу Украины после ее поражения, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:03

2024-02-07T11:03

2024-02-07T11:42

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политика

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страны Европы уже готовы к разделу Украины после ее поражения, пишет сербское издание "Политика"."Государства — члены бывшего Варшавского договора снова нашли почву для единения. На этот раз речь идет о разделе Украины. <…> Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому. <…> На некоторых сайтах уже появилась даже карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики не осталось и следа", — говорится в материале.Как указал журналист, главной целью раздела Украины ее ближними соседями будет приближение НАТО к границам России, поскольку эти государства входят в состав Североатлантического альянса.Обозреватель считает, что Россия не допустит такого хода событий и будет дальше "довершать видоизменение Украины".В январе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html

https://ria.ru/20240207/ugroza-1925856223.html

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украина, россия, венгрия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, политика, в мире