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"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной - РИА Новости, 07.02.2024
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11:03 07.02.2024 (обновлено: 11:42 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/plan-1925875009.html
"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной
"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной - РИА Новости, 07.02.2024
"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной
Страны Европы уже готовы к разделу Украины после ее поражения, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:03
2024-02-07T11:42
украина
россия
венгрия
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
политика
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страны Европы уже готовы к разделу Украины после ее поражения, пишет сербское издание "Политика"."Государства — члены бывшего Варшавского договора снова нашли почву для единения. На этот раз речь идет о разделе Украины. &lt;…&gt; Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому. &lt;…&gt; На некоторых сайтах уже появилась даже карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики не осталось и следа", — говорится в материале.Как указал журналист, главной целью раздела Украины ее ближними соседями будет приближение НАТО к границам России, поскольку эти государства входят в состав Североатлантического альянса.Обозреватель считает, что Россия не допустит такого хода событий и будет дальше "довершать видоизменение Украины".В январе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html
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украина, россия, венгрия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, политика, в мире
Украина, Россия, Венгрия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Политика, В мире
"Появилась карта". СМИ раскрыли, что Европа планирует сделать с Украиной

"Политика": страны Европы уже готовы к разделу Украины после поражения ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страны Европы уже готовы к разделу Украины после ее поражения, пишет сербское издание "Политика".
"Государства — члены бывшего Варшавского договора снова нашли почву для единения. На этот раз речь идет о разделе Украины. <…> Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому. <…> На некоторых сайтах уже появилась даже карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики не осталось и следа", — говорится в материале.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
08:46
Как указал журналист, главной целью раздела Украины ее ближними соседями будет приближение НАТО к границам России, поскольку эти государства входят в состав Североатлантического альянса.
Обозреватель считает, что Россия не допустит такого хода событий и будет дальше "довершать видоизменение Украины".
В январе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Осталось недолго". Угроза Зеленского Европе вызвала шок в Сети
09:47
 
УкраинаРоссияВенгрияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОПолитикаВ мире
 
 
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