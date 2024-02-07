https://ria.ru/20240207/pinera-1925937619.html

Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили

Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили - РИА Новости, 07.02.2024

Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:40

2024-02-07T14:40

2024-02-07T14:49

чили

себастьян пиньера

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее власти Чили в эфире телеканала Chilevisión сообщили о гибели экс-президента Себастьяна Пиньеры при крушении вертолета и объявили траур."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", - говорится в сообщении.Путин отметил, что ему довелось лично общаться с экс-президентом Чили, подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о нем. Российский президент также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили.

https://ria.ru/20240206/pinera-1925814969.html

чили

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чили, себастьян пиньера, владимир путин, россия