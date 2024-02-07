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Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили - РИА Новости, 07.02.2024
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14:40 07.02.2024 (обновлено: 14:49 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/pinera-1925937619.html
Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили
Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили - РИА Новости, 07.02.2024
Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:40
2024-02-07T14:49
чили
себастьян пиньера
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее власти Чили в эфире телеканала Chilevisión сообщили о гибели экс-президента Себастьяна Пиньеры при крушении вертолета и объявили траур."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", - говорится в сообщении.Путин отметил, что ему довелось лично общаться с экс-президентом Чили, подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о нем. Российский президент также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили.
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чили, себастьян пиньера, владимир путин, россия
Чили, Себастьян Пиньера, Владимир Путин, Россия
Путин выразил соболезнования из-за гибели бывшего президента Чили

Путин выразил соболезнования из-за гибели экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры

© РИА Новости . Александр СоловскийСебастьян Пиньера
Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Александр Соловский
Себастьян Пиньера. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее власти Чили в эфире телеканала Chilevisión сообщили о гибели экс-президента Себастьяна Пиньеры при крушении вертолета и объявили траур.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что ему довелось лично общаться с экс-президентом Чили, подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о нем. Российский президент также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили.
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета
6 февраля, 22:46
 
ЧилиСебастьян ПиньераВладимир ПутинРоссия
 
 
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