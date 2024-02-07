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В Крыму отцу-педофилу дали 20 лет колонии - РИА Новости, 07.02.2024
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18:40 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/pedofil-1926007993.html
В Крыму отцу-педофилу дали 20 лет колонии
В Крыму отцу-педофилу дали 20 лет колонии - РИА Новости, 07.02.2024
В Крыму отцу-педофилу дали 20 лет колонии
Крымчанин приговорен к 20 годам колонии строгого режима за половые преступления против своих дочерей, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Крымчанин приговорен к 20 годам колонии строгого режима за половые преступления против своих дочерей, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. "Судом 40-летний житель Красноперекопска признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что мужчина на протяжении 11 лет в периоды, когда жена находилась посменно на работе, а младшая дочка гостила у бабушки, совершал с особой жестокостью половые преступления против старшей дочери. "На момент первого деяния девочке исполнилось 7 лет. Свои преступные действия злоумышленник снимал на видео и хранил на флеш-накопителе. Все годы ребенок был запуган, и лишь после переезда в совершеннолетнем возрасте в другой населенный пункт девушка, выслушав претензии мамы о нежелании общаться с родителями, рассказала о чудовищных фактах", - рассказали в управлении. При этом после отъезда старшей дочери отец "переключился" на младшую дочку, совершив в 2021 году в отношении 10-летней на тот момент девочки "иные действия сексуального характера".
https://ria.ru/20240206/bashkiriya-1925602293.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму отцу-педофилу дали 20 лет колонии

Крымчанин приговорен к 20 годам колонии за сексуальное насилие над дочерьми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Крымчанин приговорен к 20 годам колонии строгого режима за половые преступления против своих дочерей, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
«
"Судом 40-летний житель Красноперекопска признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что мужчина на протяжении 11 лет в периоды, когда жена находилась посменно на работе, а младшая дочка гостила у бабушки, совершал с особой жестокостью половые преступления против старшей дочери.
«
"На момент первого деяния девочке исполнилось 7 лет. Свои преступные действия злоумышленник снимал на видео и хранил на флеш-накопителе. Все годы ребенок был запуган, и лишь после переезда в совершеннолетнем возрасте в другой населенный пункт девушка, выслушав претензии мамы о нежелании общаться с родителями, рассказала о чудовищных фактах", - рассказали в управлении.
При этом после отъезда старшей дочери отец "переключился" на младшую дочку, совершив в 2021 году в отношении 10-летней на тот момент девочки "иные действия сексуального характера".
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