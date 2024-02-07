https://ria.ru/20240207/otstavka-1925933227.html

Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 07.02.2024

Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:26

2024-02-07T14:26

2024-02-07T19:54

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в указе президента, опубликованном в среду на интернет-портале правовых актов.Указ подписан 7 февраля и вступает в силу со дня подписания.Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН России меньше года назад — 6 марта 2023-го.

https://ria.ru/20240130/naznachenie-1924472994.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия