https://ria.ru/20240207/otstavka-1925933227.html
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 07.02.2024
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:26
2024-02-07T14:26
2024-02-07T19:54
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в указе президента, опубликованном в среду на интернет-портале правовых актов.Указ подписан 7 февраля и вступает в силу со дня подписания.Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН России меньше года назад — 6 марта 2023-го.
https://ria.ru/20240130/naznachenie-1924472994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин, Россия
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН
Путин освободил генерал-лейтенанта Гиричева от должности замдиректора ФСИН