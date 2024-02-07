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Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 07.02.2024
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14:26 07.02.2024 (обновлено: 19:54 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/otstavka-1925933227.html
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 07.02.2024
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:26
2024-02-07T19:54
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года.&quot;Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний&quot;, — говорится в указе президента, опубликованном в среду на интернет-портале правовых актов.Указ подписан 7 февраля и вступает в силу со дня подписания.Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН России меньше года назад — 6 марта 2023-го.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин, Россия
Путин освободил Гиричева от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил генерал-лейтенанта Гиричева от должности замдиректора ФСИН

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России, он пробыл на этом посту менее года.
«

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", говорится в указе президента, опубликованном в среду на интернет-портале правовых актов.

Указ подписан 7 февраля и вступает в силу со дня подписания.
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН России меньше года назад — 6 марта 2023-го.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинРоссия
 
 
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