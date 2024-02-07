https://ria.ru/20240207/osvoenie-1925995353.html

В США заявили о колоссальном превосходстве России в освоении Арктики

В США заявили о колоссальном превосходстве России в освоении Арктики - РИА Новости, 07.02.2024

В США заявили о колоссальном превосходстве России в освоении Арктики

Россия, скорее всего, опережает США в освоении Арктики на десятки лет, заявил в интервью телеканалу NBC News один из основателей информационно-аналитической... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:55

2024-02-07T17:55

2024-02-07T22:16

технологии

россия

сша

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия, скорее всего, опережает США в освоении Арктики на десятки лет, заявил в интервью телеканалу NBC News один из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрик Левеск. Strider Intelligence — американская консалтинговая фирма, специализирующаяся на анализе имеющихся в открытом доступе данных о Китае. В своем новом отчете фирма пишет, что Москва усилила сотрудничество с Пекином в освоении Арктики, что может иметь значительные последствия для национальной безопасности США. Эти фирмы указывают на расширяющееся сотрудничество России и Китая в рамках ряда проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, в особенности в сфере СПГ, добычи полезных ископаемых и создания инфраструктуры. "Арктика для США стабильно кажется отведенной на второй план. <...> Россия, вероятно, опережает США (в освоении Арктики. — Прим. ред.) на десять лет и больше. У нас, наверное, один действующий ледокол, и он был построен в 70-х годах", — подчеркнул он.Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.

https://ria.ru/20240207/arktika-1925848454.html

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технологии, россия, сша, арктика, владимир путин