https://ria.ru/20240207/oruzhie-1925887168.html

Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие

Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие - РИА Новости, 07.02.2024

Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие

Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:47

2024-02-07T11:47

2024-02-07T12:15

вооруженные силы рф

безопасность

технологии

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное управление, заявил начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на "Инфофоруме-2024"."С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - рассказал Шамарин.По его словам, "ситуацию обостряет тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу"."Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, технологии