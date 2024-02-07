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Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие - РИА Новости, 07.02.2024
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11:47 07.02.2024 (обновлено: 12:15 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/oruzhie-1925887168.html
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие - РИА Новости, 07.02.2024
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие
Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:47
2024-02-07T12:15
вооруженные силы рф
безопасность
технологии
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное управление, заявил начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на "Инфофоруме-2024"."С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - рассказал Шамарин.По его словам, "ситуацию обостряет тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу"."Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", - подчеркнул генерал.
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вооруженные силы рф, безопасность, технологии
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Технологии
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие

Генштаб: более 120 стран приступили к созданию информационного оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное управление, заявил начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на "Инфофоруме-2024".
"С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - рассказал Шамарин.
По его словам, "ситуацию обостряет тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу".
"Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", - подчеркнул генерал.
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