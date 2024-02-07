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Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие - РИА Новости, 07.02.2024
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие
Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:47
2024-02-07T11:47
2024-02-07T12:15
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное управление, заявил начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на "Инфофоруме-2024"."С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - рассказал Шамарин.По его словам, "ситуацию обостряет тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу"."Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", - подчеркнул генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, технологии
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Технологии
Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие
Генштаб: более 120 стран приступили к созданию информационного оружия
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное управление, заявил начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на "Инфофоруме-2024".
"С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - рассказал Шамарин.
По его словам, "ситуацию обостряет тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу".
"Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", - подчеркнул генерал.
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