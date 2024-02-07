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Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной - РИА Новости, 07.02.2024
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Шоубиз
 
14:02 07.02.2024 (обновлено: 18:30 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/orbakayte-1925926330.html
Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной - РИА Новости, 07.02.2024
Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, запланированные в городе в феврале и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:02
2024-02-07T18:30
владивосток
кристина орбакайте
диана арбенина
константин шестаков
благовещенск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, запланированные в городе в феврале и марте. Ранее в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. "Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке", - сообщил МЦУ. Отмечается, что основанием стало обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием отменить выступление "в городе воинской славы Владивостоке данных артисток". "Окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором концертов с учетом всех обстоятельств и общественного мнения", - добавили в центре управления. Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, концерт Арбениной - на 27 февраля. Ранее после обращения общественников был отменен концерт Орбакайте в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске. Концерт Орбакайте в Петербурге, по данным Большого концертного зала "Октябрьский", пока не отменяется. В понедельник организатор концертов певицы Оганнес Тухманян сообщил РИА Новости, что запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Во вторник другой организатор гастролей певицы Сергей Зайцев заявил, что концерт Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. В январе МЦУ сообщил, что концерт Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города рекомендовали отменить, все же состоится, так как выступление согласовано с Минюстом РФ. Концерты артистки осенью прошлого года были отменены в Саратове, Йошкар-Оле и Томске.
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
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владивосток, кристина орбакайте, диана арбенина, константин шестаков, благовещенск, россия
Владивосток, Кристина Орбакайте, Диана Арбенина, Константин Шестаков, Благовещенск, Россия, Шоубиз
Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока призвал организаторов отменить концерты Орбакайте и Арбениной

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, запланированные в городе в феврале и марте.
Ранее в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Вчера, 08:00
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"Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке", - сообщил МЦУ.
Отмечается, что основанием стало обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием отменить выступление "в городе воинской славы Владивостоке данных артисток".
"Окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором концертов с учетом всех обстоятельств и общественного мнения", - добавили в центре управления.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге
19 января, 12:11
Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, концерт Арбениной - на 27 февраля.
Ранее после обращения общественников был отменен концерт Орбакайте в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске. Концерт Орбакайте в Петербурге, по данным Большого концертного зала "Октябрьский", пока не отменяется. В понедельник организатор концертов певицы Оганнес Тухманян сообщил РИА Новости, что запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Во вторник другой организатор гастролей певицы Сергей Зайцев заявил, что концерт Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике.
В январе МЦУ сообщил, что концерт Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города рекомендовали отменить, все же состоится, так как выступление согласовано с Минюстом РФ. Концерты артистки осенью прошлого года были отменены в Саратове, Йошкар-Оле и Томске.
Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Стало известно, где выступит Лолита после отмены ее концертов
25 января, 16:13
 
ШоубизВладивостокКристина ОрбакайтеДиана АрбенинаКонстантин ШестаковБлаговещенскРоссия
 
 
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