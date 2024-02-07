https://ria.ru/20240207/orbakayte-1925926330.html

Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной - РИА Новости, 07.02.2024

Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, запланированные в городе в феврале и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:02

2024-02-07T14:02

2024-02-07T18:30

владивосток

кристина орбакайте

диана арбенина

константин шестаков

благовещенск

россия

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906770116_0:117:2878:1736_1920x0_80_0_0_e173ab3e26492201fb0031d73295935d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, запланированные в городе в феврале и марте. Ранее в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. "Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке", - сообщил МЦУ. Отмечается, что основанием стало обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием отменить выступление "в городе воинской славы Владивостоке данных артисток". "Окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором концертов с учетом всех обстоятельств и общественного мнения", - добавили в центре управления. Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, концерт Арбениной - на 27 февраля. Ранее после обращения общественников был отменен концерт Орбакайте в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске. Концерт Орбакайте в Петербурге, по данным Большого концертного зала "Октябрьский", пока не отменяется. В понедельник организатор концертов певицы Оганнес Тухманян сообщил РИА Новости, что запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Во вторник другой организатор гастролей певицы Сергей Зайцев заявил, что концерт Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. В январе МЦУ сообщил, что концерт Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города рекомендовали отменить, все же состоится, так как выступление согласовано с Минюстом РФ. Концерты артистки осенью прошлого года были отменены в Саратове, Йошкар-Оле и Томске.

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

https://ria.ru/20240119/kirkorov-1922299229.html

https://ria.ru/20240125/lolita-1923407251.html

владивосток

благовещенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, кристина орбакайте, диана арбенина, константин шестаков, благовещенск, россия