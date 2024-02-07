https://ria.ru/20240207/orbakayte-1925835378.html

Концерты Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок

Концерты Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 07.02.2024

Концерты Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок

Гастрольные концерты певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике, сообщил РИА Новости организатор... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:25

2024-02-07T05:25

2024-02-07T05:37

шоубиз

кристина орбакайте

благовещенск

владивосток

иркутск

сергей зайцев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Гастрольные концерты певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике, сообщил РИА Новости организатор мероприятий Сергей Зайцев.Гастрольные выступления Орбакайте были запланированы на 15-16 марта в Общественно-культурном центр Благовещенске."В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов, совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура на другие даты, о которых будет сообщено позже", - рассказал собеседник агентству, добавив, что деньги за билеты вернут всем.Ранее активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Амурской области потребовали отменить мартовские концерты Орбакайте в Благовещенске. В обращении, текст которого размещен в Telegram-канале общественников Zov России, утверждалось, что "большинство жителей Амурской области категорически против проведения концертов Кристины Орбакайте", а "ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества воспринимают проведение концертов Орбакайте, как личное оскорбление и неуважение к памяти своих погибших товарищей".В обращении общественники указывали на "кощунственность и безнравственность" того, что в то время как одни сражаются, а их "семьи испытывают моральные страдания", "другая часть жителей Амурской области за шесть тысяч рублей готова идти на концерт гражданки недружественной нам страны".Организатор мероприятий Сергей Зайцев требование активистов отменить концерты певицы считает нарушением прав зрителей и воспрепятствованием коммерческой деятельности. Он опроверг американское гражданство артистки, отметив, что ее деятельность не запрещена, она гастролирует, выступает на новогодних огоньках, участвует в "Песне года". Зайцев обратился в полицию, ФСБ и прокуратуру. В понедельник другой организатор концертов - Оганнес Тухманян - сообщил РИА Новости, что запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. В свою очередь Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Тем временем концерты певицы отменили уже в Иркутске, Братске, Красноярске.

https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925461113.html

https://ria.ru/20240125/lolita-1923407251.html

https://ria.ru/20240119/kirkorov-1922299229.html

благовещенск

владивосток

иркутск

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кристина орбакайте, благовещенск, владивосток, иркутск, сергей зайцев