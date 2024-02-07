https://ria.ru/20240207/opros-1926013987.html

Опрос: на Украине за год снизилась доля считающих верным развитие событий

Опрос: на Украине за год снизилась доля считающих верным развитие событий - РИА Новости, 07.02.2024

Опрос: на Украине за год снизилась доля считающих верным развитие событий

Доля жителей Украины, считающих, что события в стране развиваются в правильном направлении, за последний год снизилась с 61% до 41%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:16

2024-02-07T19:16

2024-02-07T19:16

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доля жителей Украины, считающих, что события в стране развиваются в правильном направлении, за последний год снизилась с 61% до 41%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической службой "Центр Разумкова". "По данным последнего опроса, доля тех, кто считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении - 41%, и тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении - 38%, статистически значимо не отличаются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Центра Разумкова". При этом, по информации социологической службы, в феврале –марте 2023 года 61% респондентов считали, что события на Украине развиваются в правильном направлении. Согласно результатам нынешнего опроса, 86% респондентов отметили ухудшение ситуации с уровнем цен и тарифов, 68% опрошенных отметили ухудшение экономической ситуации. "Шестьдесят один процент опрошенных указывают на ухудшение ситуации в стране в целом. Также относительное большинство опрошенных констатируют ухудшение ситуации в таких сферах: отношение власти к гражданам (46%), оплата труда (43%)", - свидетельствуют данные опроса. По мнению 51% опрошенных, власть плохо справляется с обеспечением социальной справедливости, 46% считают, что плохо справляется с ситуацией в экономике. Опрос проводился на Украине с 19 по 25 января методом личного интервью. Опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

https://ria.ru/20240206/opros-1925750821.html

https://ria.ru/20240207/podderzhka-1926013023.html

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