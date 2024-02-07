https://ria.ru/20240207/opros-1925924940.html

Опрос: 60% пожилых людей считают мобильный телефон основой безопасности

Опрос: 60% пожилых людей считают мобильный телефон основой безопасности - РИА Новости, 07.02.2024

Опрос: 60% пожилых людей считают мобильный телефон основой безопасности

Согласно данным совместного исследования проекта "Московское долголетие" и билайна "Технологии в жизни старших: качество жизни в эпоху цифровизации", 60%... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:45

2024-02-07T14:45

2024-02-07T14:45

россия

вымпелком

билайн

пожилые

мобильные телефоны

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Согласно данным совместного исследования проекта "Московское долголетие" и билайна "Технологии в жизни старших: качество жизни в эпоху цифровизации", 60% пользователей в возрасте от 55 до 71 года считают смартфон базовым инструментом безопасности, сообщает пресс-служба мобильного оператора.П мнению опрошенных, наличие смартфона может помочь быстро сориентироваться в экстренной ситуации, а также дает возможность получить доступ к важной информации в любой момент. Примечательно, что 49% из них вернутся за смартфоном, забыв его дома.Аналитики также отметили, что возрастные пользователи выбирают современные устройства:75% опрошенных в возрасте 56-70 лет имеют устройства с сенсорным экраном, а 61% аудитории в возрасте 71+ предпочитают кнопочные телефоны. Кроме того, 57% и 37% соответственно используют ноутбуки или стационарные компьютеры, а 4% и 2% — умные устройства и датчики для дома и дачи.Среди самых популярных действий в интернете оказались поиск информации (74%), чтение новостей (73%), пользование мессенджерами (72%), приложениями банка (70%) и государственными сервисами (68%).Подавляющая часть аудитории, 90% пользователей интернета, считает, что онлайн-сервисы значительно упрощают их жизнь, в первую очередь за счет быстрого доступа к информации, возможности реже ходить в магазины и другие организации, а также ускорение процессов.В ходе исследования выяснилось, что люди старшего возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом, в принципе более активны, чем те, кто его не использует. Например, они чаще выезжают за город, посещают парки, музеи, выставки, занимаются со своими внуками и ходят в кино, театр или на концерты.На сегодняшний день 74% клиентов старшего возраста владеют смартфонами, преимущественно на базе операционной системы Android (Андройд). Рост мобильного трафика составил год к году 20%, а количество активных пользователей выросло на 5,4%. Максимальный прирост по трафику — у маркетплейсов (в три раза), на втором месте — приложения для инвестиций (в два раза). Замыкает тройку лидеров категория "доставка продуктов", где трафик вырос за год в 1,5 раза, пояснили эксперты.По их словам, кроме этих категорий, на 20% показало рост использование государственных сервисов, где лидером по объему трафика является mos.ru. Также на 20% выросло использование приложений для навигации в метро. Социальные сети также продолжают набирать трафик, и если в 2022 году у старшей аудитории был на первом месте "ВКонтакте", то в конце 2023 года — это уже "Яндекс.Дзен", а на втором месте — "Одноклассники"."Исследование цифрового профиля клиентов старшего возраста – амбициозная и интересная задача, к которой билайн регулярно возвращается совместно со своими партнерами. Жизнь в мегаполисе стремительно меняется, в онлайн переходят многие процессы. Вместе с "Московским долголетием" мы хотим понять, как это сказывается на образе жизни, комфорте, активности людей старшего поколения: какие радости и, быть может, трудности связаны в их жизни с цифровыми технологиями. <…>". – отметила руководитель по устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" (билайн) Евгения Чистова, слова которого приводятся в сообщении.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, пожилые, мобильные телефоны