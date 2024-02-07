https://ria.ru/20240207/opasnost-1926021919.html
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:42
2024-02-07T19:42
2024-02-07T19:50
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале мэрии.Ракетная опасность объявляется в городе и в Белгородском районе второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе слышна сирена и в небе раздаются громкие взрывы. В домах дрожат стекла.
https://ria.ru/20240201/general-1924710870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность