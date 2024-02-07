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В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 07.02.2024 (обновлено: 19:50 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/opasnost-1926021919.html
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:42
2024-02-07T19:50
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале мэрии.Ракетная опасность объявляется в городе и в Белгородском районе второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе слышна сирена и в небе раздаются громкие взрывы. В домах дрожат стекла.
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белгород
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белгород, белгородский район, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале мэрии.
Ракетная опасность объявляется в городе и в Белгородском районе второй раз за день.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости передает, что в городе слышна сирена и в небе раздаются громкие взрывы. В домах дрожат стекла.
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