https://ria.ru/20240207/opasnost-1926021919.html

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.02.2024

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:42

2024-02-07T19:42

2024-02-07T19:50

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале мэрии.Ракетная опасность объявляется в городе и в Белгородском районе второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе слышна сирена и в небе раздаются громкие взрывы. В домах дрожат стекла.

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белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, белгородский район, происшествия, ситуация в днр и лнр