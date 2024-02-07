https://ria.ru/20240207/odessa-1925836630.html
Одесситка прогнала военкомов из маршрутки
Одесситка прогнала военкомов из маршрутки - РИА Новости, 07.02.2024
Одесситка прогнала военкомов из маршрутки
В Одессе военком обругал женщину, выразившую недовольство остановкой автобуса с пассажирами, видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады, бывший член... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:56
2024-02-07T05:56
2024-02-07T11:10
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Одессе военком обругал женщину, выразившую недовольство остановкой автобуса с пассажирами, видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Артем Дмитрук.В начале января украинское издание "Новости.Live" сообщило, что сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения.Ролик записан на камеру телефона одной из пассажирок. На кадрах запечатлен салон маршрутки, полной людей, при этом в проходе стоят несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами."Транспорт, "сядь" он мне будет говорить", — сказала недовольная женщина. К ней подошли двое в форме, один из них резко спросил, "где воюет муж" пассажирки."Сейчас я тебе расскажу, где он воюет. Бесстыжие. Выйди, я на работу опаздываю, я тебе, что, должна рассказывать, выйди!" — возмутилась она. В ответ военный в нецензурных выражениях потребовал от женщины "закрыть свой рот" и "сидеть, писаться в штаны". После этого он дал команду подчиненным выйти из автобуса.Пассажирка назвала такое поведение "позором", ее поддержали другие женщины, задавшись вопросом, "кто так разговаривает с девушкой", и посоветовав покидающим маршрутку сотрудникам "идти воевать самим".Дмитрук назвал военного "уполномоченным" ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат. — Прим. ред.)", сравнив его с "животным" и пообещав наказать его. Также он опубликовал видео, где, по его словам, запечатлен этот же сотрудник, который грубо обматерил женщину на остановке.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925741852.html
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в мире, одесса, украина, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Верховная Рада Украины
Одесситка прогнала военкомов из маршрутки
Украинский военком поругался с пассажиркой одесской маршрутки
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Одессе военком обругал женщину, выразившую недовольство остановкой автобуса с пассажирами, видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Артем Дмитрук.
В начале января украинское издание "Новости.Live" сообщило, что сотрудники военкоматов в Одессе
начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения.
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Ролик записан на камеру телефона одной из пассажирок. На кадрах запечатлен салон маршрутки, полной людей, при этом в проходе стоят несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами.
"Транспорт, "сядь" он мне будет говорить", — сказала недовольная женщина. К ней подошли двое в форме, один из них резко спросил, "где воюет муж" пассажирки.
"Сейчас я тебе расскажу, где он воюет. Бесстыжие. Выйди, я на работу опаздываю, я тебе, что, должна рассказывать, выйди!" — возмутилась она. В ответ военный в нецензурных выражениях потребовал от женщины "закрыть свой рот" и "сидеть, писаться в штаны". После этого он дал команду подчиненным выйти из автобуса.
Пассажирка назвала такое поведение "позором", ее поддержали другие женщины, задавшись вопросом, "кто так разговаривает с девушкой", и посоветовав покидающим маршрутку сотрудникам "идти воевать самим".
Дмитрук назвал военного "уполномоченным" ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкомат. — Прим. ред.)", сравнив его с "животным" и пообещав наказать его. Также он опубликовал видео, где, по его словам, запечатлен этот же сотрудник, который грубо обматерил женщину на остановке.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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