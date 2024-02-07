https://ria.ru/20240207/ocheredi-1925944873.html

Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщение об остановке подъемников

Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщение об остановке подъемников - РИА Новости, 07.02.2024

Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщение об остановке подъемников

Сочинский курорт "Роза Хутор" опроверг информацию, что из-за временной остановки подъёмников скопилась очередь из туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:05

2024-02-07T15:05

2024-02-07T15:25

сочи

роза хутор

общество

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925948201_367:523:3078:2048_1920x0_80_0_0_e86ca63b18f4563d1c85fcb18a05fbb1.jpg

КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Сочинский курорт "Роза Хутор" опроверг информацию, что из-за временной остановки подъёмников скопилась очередь из туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, добавив, что никакого происшествия не было, и курорт работает в штатном режиме. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что на курорте "Роза Хутор" десятки туристов застряли на подъёмниках. При этом открытие верхних трасс переносят из-за сильного снегопада и возможного схода лавин. Подъёмник "Волчья скала", по данным канала, якобы остановился примерно на 10 минут, а пока неполадки устраняли, внизу скопились большие очереди. "Курорт официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Сегодня никаких подобных происшествий, в том числе на подъемнике "Волчья скала", не было. Курорт работает в штатном режиме, как и канатные дороги – без остановок", - говорится в сообщении. Отмечается, что погодные условия и снежный покров на курорте стабилизируются, открывается больше трасс для катания. "Если вчера работала зона 22 километра, то сегодня на "Роза Хутор" открыты уже 36,6 километра горнолыжных трасс. Периодически образуются очереди в ожидании посадки из-за высокой востребованности курорта. В данный момент мы предлагаем самую большую зону для катания в горах Сочи. Однакопотоки регулируются и носят кратковременный характер", - дополнили в пресс-службе. Ожидается, что скоро погодные условия позволят открыть все 105 километров трасс.

https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, роза хутор, общество, новости - туризм